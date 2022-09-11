Юрий Горбунов побывал на свадьбе племянницы, вышедшей замуж за воина ВСУ
Источник:инстаграмм Юрия Горбунова
Украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал о счастливой новости в семье. Его племянница вышла замуж за военного.
Украинский телеведущий Юрий Горбунов сообщил о еще одном счастливом событии на фоне обнадеживающих новостей с фронта. Он рассказал, что его племянница вышла замуж.
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Племянница Горбунова сыграла свадьбу
Юрий Горбунов поделился, что его племянница Наталья планировала свадьбу еще до войны. Теперь ее жених – военный, но на несколько дней его отпустили домой.
Сегодня, на фоне таких положительных и обнадеживающих новостей с фронта, очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья!
– поделился ведущий.
"Свадьба должна была состояться 26 февраля! И вот сегодня, воспользовавшись тем, что жениху Владимиру, дали из ВСУ на несколько дней отпуск, в очень узком кругу родственников, мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи!! Живите в согласии и мире, дети!!И Победы всем нам!" – добавил Юрий Горбунов.
Видео с венчания:
В комментариях Юрия Горбунова поздравляют с праздником. К поздравлениям присоединился певец Дзидзьо:
- "Приветствую";
- "Пусть властвует мир и счастье в молодой семье!";
- "Привет молодой паре! Пусть встретят быстренько победу под мирным небом, и живут долго и счастливо";
- "Приветствую вашу семью";
- "Мира и счастливой жизни молодым";
- "Счастье молодым в свободной Украине".