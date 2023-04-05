До сих пор общаемся, – Юрий Горбунов впервые рассказал, где живет его бывшая жена

Украинский ведущий Юрий Горбунов сейчас в браке с Екатериной Осадчей. Однако звездный шоумен до сих пор созванивается со своей бывшей женой Людмилой.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину. Напомним, что Горбунов расстался с театральной актрисой Людмилой в 2005 году, после около 20 лет брака.

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Горбунов продолжает общение с бывшей супругой

Ведущий признался, что период после развода с первой женой был для него сложным. И хотя общих детей у них не было, они все еще продолжают общение.

Я не скажу, что мы сейчас часто общаемся. Но у нее здесь осталось жилье. Раз в два месяца созваниваемся. Это нормальные человеческие отношения. В начале было сложно, да. Сейчас эмоциональная составляющая из этого процесса выпала,

– признался Горбунов.

По словам ведущего, у них не было детей в первом браке. Однако он воспитывал детей от первого брака Людмилы. Напомним, что она старше Юрия на 12 лет.



Юрий Горбунов с первой женой Людмилой / Фото из открытых источников

Где сейчас живет бывшая Горбунова

Ведущий рассказал, что Людмила сейчас в Америке, у детей. Она уехала в гости еще до войны уехала, но сейчас очень хочет вернуться домой.

"Это же наша жизнь, мы не можем вычеркивать какие-то вещи, с которыми мы были связаны годами. Не общаться со своими бывшими – ну не знаю, что должно произойти", – сказал Горбунов.

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Интересно, что когда-то в одном из интервью Юрий признался, что причиной расставания с женой послужил роман с телеведущей Катей Осадчей, они вместе работали с 2014 года на проекте Голос.Дети.

Кстати, пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля отпраздновали 6 лет брака. История телевизионной пары началась "за камерами" и лишь впоследствии общественность узнала об их отношениях.