Юрий Горбунов намекнул на усыновление ребенка, родители которого погибли во время войны

Телеведущий Юрий Горбунов во время войны присоединяется ко многим разным инициативам. Он подчеркнул, что нужно усыновлять и дочерять детей наших земляков, погибших от рук российских оккупантов.

Российские захватчики не только уничтожают украинские города, но и беспощадно убивают украинцев. Поэтому многие дети остаются сиротами. Когда после войны наступит восстановление, необходимо будет приютить этих детей в украинских семьях.

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Юрий Горбунов об усыновлении ребенка

Ведущий отметил важность усыновления детей наших земляков, оставшихся без родителей. Не исключает, что на такой шаг пойдет и его семья.

Это будет на плечах всех украинцев. Мы тоже об этом думаем,

– сказал Горбунов.

Отметим , Юрий Горбунов и его жена Екатерина воспитывают двух общих сыновей – Ивана и Даниила. Также в Осадчей есть первенец Илья.

О войне семья узнала в собственном доме под Киевом. Катя и Юрий услышали первый взрыв недалеко от дома утром 24 февраля. Данило, которому летом исполнится год, еще ничего не понимает, а 5-летний Иван воспринимает войну как "нечто в нашей стране произошло".

"Мы пытались ему объяснить, что это временная беда в нашей стране, которую мы все переживем. К счастью, он в свои 5 лет никогда не играл ни автоматами, ни пистолетами. У нас среди игрушек нет детского оружия. И ему это никогда не было" интересно. Даже когда мы ездили на море, я предлагал приобрести водяной пистолет, а он не захотел. Сейчас, когда он смотрит в телевизор, то говорит «Папа, а чего это все случилось? Кто это так с нами сделал?". Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не станет и наступит мир", – рассказал Юрий.