После скандала из-за сериала: Горбунов и Осадчая провели премию TOP USA Awards в Нью-Йорке

Юрий Горбунов и Катя Осадчая стали ведущими церемонии вручения премии TOP USA Awards. Событие произошло 22 июля в Нью-Йорке на Манхэттене, а награждали ТОП-100 предпринимателей США с украинскими корнями.

Несмотря на недавний громкий скандал, Юрий Горбунов вместе с женой все равно посетил мероприятие. К тому же во время церемонии награждения выступали и другие украинские знаменитости. Особыми звездными гостями стали Тина Кароль и Евгений Клопотенко.

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Церемония награждения TOP USA Awards

По словам организаторов, мероприятие хочет показать всему миру возможности, которые американский рынок предлагает людям из разных стран.

Для того чтобы посетить событие, нужно было приобрести билеты. Следовательно, 50% средств от их продажи организаторы передадут в фонд Cash for Refugees Семена Дукача, который вместе с женой основал фонд для помощи украинцам, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, во время церемонии награждения состоялся благотворительный аукцион, 100% средств которого передадут фондам UNITED24 и Cash for Refugees.

Украинские звезды на событии

Юрий Горбунов и Катя Осадчая стали "хозяевами вечера", то есть ведущими события. Следовательно, они приветствовали всех номинантов и награждали победителей на сцене. К тому же, проводили благотворительный аукцион.