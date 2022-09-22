Бардаш похвастался, что путин даст ему паспорт, и попросил украинцев ждать русских солдат

В июле продюсер Юрий Бардаш сбежал в москву и готовится получить российский паспорт, который сам называет русским. Он провел очередной прямой эфир, в котором сыпал антиукраинскими заявлениями и объявил, что сменит имя.

В прямой трансляции за 21 сентября Юрий Бардаш рассказал, как уже около трех месяцев обживается в Москве. Это после того, как пешком бежал из Грузии от Грузинского легиона. Он радовался, что столица россии "чистая, красивая, спокойная, мирная" и назвал ее "самым безопасным городом на планете". Кроме того, экс-продюсер Wellboy похвастался, что связался с духовным наставником владимира путина – митрополитом тихоном.

Читайте также "Думал, жертва российской пропаганды": Скрипка назвал артиста, что поразил его после 24 февраля

Бардаш связался с духовным наставником путина и получит "русский" паспорт

В россии Юрий Бардаш подался в религию, потому что "начал думать, как может быть полезным своему народу". Его занесло в город Печоры, где он молился и наткнулся на митрополита русской православной церкви тихона. Он почему-то решил, что Бардашу больше подошло бы имя Георгий, а не Юрий. Поэтому в новом "русском" паспорте его запишут именно так.

Я не знаю, как это произошло, но меня принял владыка тихон и благословил на дела. Когда мы с ним знакомились, я сказал, что меня зовут Юрий, а он меня поправил, что зовут меня Георгий. Так что в моем "русском" паспорте, который я буду получать, будет уже Георгий Бардаш, а не Юрий,

– рассказал продюсер.

Бардаш "запел" о демократии в россии

Конечно же, он не мог не расхвалить владимира путина и русское пушечное мясо, которое назвал "своим" и пожелал победы.

"Когда я слышу, что здесь диктатура, что здесь деспотия. Вы что смеетесь? Если бы в Украине хоть кто-то заряжал так, как заряжает вот здесь Собчак, энное количество этих говорилок, то за пол часа приезжали бы, забирали бы, и этих людей больше никто не нашел бы. Демократичнее общества, чем здесь, я не видел никогда нигде. У меня волосы дыбом становятся, насколько власть россии позволяет в столь тяжелое для народа время всем этим говоркам говорить. Я понимаю, потому что свобода слова. Хочешь – говори. Здесь это есть… владимир владимирович – большая личность. Вся его команда влечет на себя ответственность за весь мир в прямом смысле этого слова", – выдал Юрий Бардаш.

"Русский солдат придет и освободит"

Юрий Бардаш объявил. Он готовит свою передачу, которая "призвана проявлять в народе творческий потенциал", потому что все артисты, по его словам, разбежались. "Наши качнут так, что Европа исчезнет. Это факт", – пригрозил продюсер.

Интересно, что Бардаш обратился и к "нормальным" украинцам. Он попросил "сидеть тихонько" и ждать, пока русские солдаты их освободят. Похоже, он еще не слышал об освобождении Харьковщины и контрнаступлении на Херсон.

Все, что я могу передать своим братьям в Украине – берегите себя, как только можете. российский солдат придет и освободит. Это произойдет, это уже происходит,

– сморозил Бардаш.

Напомним, впервые своим бредом Юрий Бардаш поделился 1 июля. Он вышел в прямой эфир в инстаграме и выдал ряд пророссийских заявлений об "одном русском народе" и "своевременной капитуляции" Украины.