"Одни воюют, другие кайфуют": блогера Юлю Вербу захейтили за автомобиль за 10 миллионов гривен

На днях популярная блоггерша из Ивано-Франковска Юлия Верба показала подписчикам свою новую машину. Девушка приобрела Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Средняя цена за такой автомобиль колеблется от 7 до 10 миллионов гривен. В сети ее захейтили, потому что считают, что сейчас не время кичиться такими дорогими покупками.

Но некоторые подписчики девушки в восторге от того, что в 20 лет она смогла так устроить свою жизнь, что может покупать все, чего хочет и о чем мечтает.

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Блоггерша Верба показала новую машину

8 июля Юлия поделилась с подписчиками новостью о приобретении новой машины. Она купила ее в одном из автомобильных салонов Львова.

Да, я блондинка, и да, я купила есочку. 2023 год. 580, четырех литровая. Зверь.Теперь Юличка Верба ездит на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе айфон, а сейчас могу себе купить нового мерседеса из салона. Мечтайте, работаете и все будет,

– написала блогерка.

Следует отметить, что это уже второй ее автомобиль. Три года назад девушка купила себе Mercedes Benz GLE Class 400 4Matic Coupe AMG, который стоил тогда около 1,4 миллиона гривен.

Неоднозначная реакция сети

В комментариях к фото и видео, которые блогерша опубликовала в своих социальных сетях, можно встретить разные комментарии. Некоторые люди осуждают Юлу за то, что она ничего не публикует о войне в Украине и сборах для военных. Девушка продолжает делиться своей обычной жизнью со своими подписчиками в сети. Другие, искренне радуются и вдохновляются Вербой:

"Хватит считать чужие деньги, зависть плохая штука";

"Отправь хоть одну на ВСУ, если тебе некуда деть деньги";

"Кто-то машины покупает, а кто-то на ВСУ донатит";

"Лягушки в комментариях активизировались. Юличка, ты молодец. Поздравляю";

"Одни воюют, другие кайфуют";

"Во время войны вообще не следует кичиться новыми тачками, когда людям нечего есть и где жить";

"Желаю всем так жить, чтобы в любой момент иметь возможность купить машину мечты";

"Люди, она на нее честно заработала. Достаточно заглядывать в зубы. Все такие злые и завистливые";

"А я просто в 28 сижу под дождем в окопе";

"А я в 21 получил ранение, защищая свою страну";

"1001 история с машиной и ни одной о войне или сборах".