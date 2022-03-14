Юлия Санина призналась, где находится во время войны и что делает для борьбы с врагом

Украинская певица Юлия Санина призналась, что из Киева не уезжала. Опорой во время войны стал сын и родители.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что ожидала большей агрессии от России. Однако не понимала, какие могут быть масштабы.

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Что делает Юлия Санина во время войны

Артистка призналась, что как только произошли первые взрывы, она поняла, что наступила война. Но она ожидала, что так долго продолжаться это не будет.

Я горжусь нашими ВСУ, ведь они полностью нарушили планы Кремля по быстрому вторжению. Украина показывает свою мощь и силу. Каждый солдат, врачи, каждый украинец и каждая украинка, где бы они ни находились, боремся, как можем,

– призналась Юлия Санина.

"Первая неделя оптимизма не было совсем. Было трудно говорить. Через неделю паника ушла. Рядом со мной сын и родители в Киеве – они придают мне сил и понимание, что надо бороться. Мы сейчас ведем большую информационную войну, но также помогаем финансово. Также записываем онлайн, концерты для врачей", – поделилась звезда.

Юлия Санина обратилась в ВСУ

Исполнительница поблагодарила Вооруженные Силы Украины, которые во время войны стали ангелами-хранителями для каждого украинца.

"Благодарны безгранично. Хочется говорить это в глаза. Я уверена, что после того, как мы победим, будут и концерты на площадях, будем смотреть в глаза этим героям. Пожалуйста, берегите себя, берегите нашу Украину, берегите нас, наших родных. Хочется еще сказать нашим украинцам, берегите друг друга, наша мощь в нашем единстве!" – подытожила артистка.