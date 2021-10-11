Юлия Санина празднует день рождения: фото образов звезды
Источник:24 канал
Украинская певица Юлия Санина празднует день рождения. 11 октября ей исполняется 31 год. Фронтвумен группы The Hardkiss обожает яркие сценические образы. Поэтому, когда после длительного карантина возобновились гастроли, она выступает в эффектных аутфитах. В каких образах Санина появляется на концертах – смотрите далее.
Юлия Санина показывает концертные наряды в инстаграме. За ее страницей следят 666 тысяч пользователей сети, которые с нетерпением ждут каждый пост и активно комментируют его.
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Концертные образы Юлии Саниной
Каждый образ исполнительницы – неповторим. Санина выбирает неординарную одежду, которую каждый раз завершает прической и макияжем. Артистка не боится экспериментировать с париками, которые гармонично сочетает с нарядом.
Подготовкой образов для выступлений занимается стилист группы The Hardkiss. Он готовит аутфит для каждого концерта, а перед гастролями особенно тщательно работает над созданием образов, поскольку они нужны разные для всех концертов.
Какими аутфитами Юлия удивляла в последнее время – смотрите далее в подборке Showbiz 24.
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы
Концертный образ Юлии Саниной / Фото с инстаграма певицы