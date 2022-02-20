Юлия Санина покорила образом в изумрудном костюме: стильные фото с отдыха

Украинская артистка и фронтвумен группы The Hardkiss поделилась с поклонниками новыми фото. На них звезда позировала в сатиновом изумрудном костюме.

Фронтвумен известной группы The Hardkiss Юлия Санина находится на отдыхе с мужем и сыном. Она опубликовала новый снимок из отпуска.

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Образ Юлии Саниной

Исполнительница позировала среди листьев в стильном аутфите. Она предстала перед камерой в черном кроп-топе и костюме сатинового изумрудного цвета. Комплект от украинского бренда почти за 3 тысячи гривен состоял из блузки оверсайз и широких брюк.

Юлия Санина дополнила образ многочисленными аксессуарами: несколькими золотыми цепочками с подвесками, серьгами-подвесками в виде сердец и солнцезащитными очками.

Певица собрала волосы в конский хвост, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза вишневыми тенями и стрелками, а губы накрасила помадой.

Юлия Санина / Фото с инстаграма звезды

Юлия Санина / Фото с инстаграма звезды

Новые фото Юлии Саниной из отпуска собрали уже более 10 тысяч лайков и множество комментариев: