Юлия Санина из The Hardkiss провела концерты в Турции: группа собрала почти 1,5 миллиона гривен

Украинская группа The Hardkiss собрала большую сумму денег в Турции для проекта Childhood Without War. Юлия Санина также навестила детей в Анталии.

Украинская группа The Hardkiss провела благотворительные концерты Save Childhood в Турции. Концерты состоялись в Стамбуле и Анталии, сообщила пресс-служба для 24 канала.

К слову "Будет у тебя зажигательный грузин": Полякова рассказала о сюрпризе от продюсеров "Танцев" в Грузии

The Hardkiss провели концерты в Турции.

Рок-группа выступила с целью привлечь внимание к проекту Childhood Without War и собрать средства на эвакуацию детей сирот из опасных городов Украины в Турцию, где их обеспечивают комфортным пребыванием и обучением.

На первом выступлении в Анталии – 27 октября – было около 400 детей из проекта Childhood Without War. Во время исполнения песни "Вольная", Юлия Санина увидела девочку Анну с плакатом "мечтаю спеть с вами".

Фронтвумен исполнила эту мечту и пригласила Анну на сцену. В конце концерта традиционно звучал украинский гимн в исполнении Юли, который в унисон пел весь зал.



Анна на концерте Саниной / Фото пресс-службы

Большинство посетителей концертов – украинцы, пришедшие с флагами, плакатами и другой украинской символикой. Благодаря продаже билетов удалось собрать 1 400 000 гривен, которые будут переданы на счета проекта Childhood Without War.

Концерты Юлии Саниной / Фото пресс-службы

Юлия Санина встретилась с детьми

28 октября коллектив встретился с детьми в отеле Анталии, где дети проживают и обучаются. Вместе с фронтвумен The Hardkiss дети играли и пели на гитаре, смогли свободно общаться, взять автограф и сделать фото.

Очень рада была посетить лагерь Childhood Without War. Мне много рассказывали об этом проекте, но увидеться с детьми лично, это совсем другие эмоции. Большая благодарность всем организаторам, воспитателям, учителям, волонтерам, делающим все возможное, чтобы дети не теряли детство в столь трудный период. Глаза счастливые, заинтересованные, мысли светлые.

– рассказала Юлия Санина.

Юлия Санина с детьми / Фото пресс-службы

"Сегодня мы должны громко говорить о том, что украинская нация достойна будущего. Save generation U – то, что мы доносим миру последние пол года, защищая наших детей. Такие концерты делают наш голос мощнее и объединяют силы украинцев для того, чтобы мы выстояли и были услышаны", – комментируют в Childhood Without War. Проект поддержали Посольство Украины в Турции и Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

, Save Childhood – это благотворительная серия концертов в Турции, организованная украинским музыкальным фестивалем Atlas и благотворительным проектом Childhood Without War. Childhood Without War занимается эвакуацией в Турцию детей-сирот и детей в сложных обстоятельствах. Базовая стоимость одного ребенка в сутки составляет 12 евро, а эвакуация обходится в 180 евро.