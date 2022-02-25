Юлия Санина из The Hardkiss показала российскую технику на Оболони, где она возит сына в школу

В пятницу, 25 февраля, российские войска обстреляли Киев, бои шли в Оболонском районе. Кадры с техникой оккупантов опубликовала Юлия Санина и призналась, что по этой дороге она ежедневно возит сына в школу.

Утром вражеские диверсанты проникли в Киев на захваченной украинской технике. Войска ВСУ "встретили" их на улице Овручской в ​​Оболонском районе. Как выяснилось, именно там каждый день проезжают супруги из группы The Hardkiss – Юлия Санина и Валерий Бебко.

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Дорога, по которой мы с Валом возим Даню в школу каждый день,

– подписала Юлия Санина.

"Спасибо всем, кто вышел вчера на митинги. Самоудалитесь, пожалуйста, все, кто пишет, "где вы были 8 лет". Мы были на своей земле. А русские войска обстреливали ежедневно нашу бабушку в Горловке. Как же многим промыли мозги за эти годы. Прекратите смотреть российское ТВ. Там нет правды", – эмоционально добавила фронтвумен The Hardkiss в инстаграм-сторис.

Юлия Санина об обстреле Киева / Видео из инстаграма лидера The Hardkiss

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