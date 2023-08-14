Исполнительница скандального хита "Танцую гопака" Лущинская объявила о беременности: первые фото

Украинская певица и блоггер Юлия Лущинская впервые станет мамой. Исполнительница скандального "Танцую гопака" уже на 6 месяце. Девушка признается, что хейт из-за трека переживала, будучи уже беременной.

О беременности участница шоу "Х-фактор 9" рассказала на своей странице в инстаграмме. Юлия скрывала это несколько месяцев и только теперь рассказала детали.

Интересно Были в горах, – Андрей Бедняков восхищал сеть общими фото с женой и детьми

Исполнительница хита "Танцую гопака", несколько месяцев назад завирусившегося в тектоке, рассекретила, что уже находится на шестом месяце беременности.

Спасибо тебе, Вселенная. Я счастлива… 24 недели я берегу тебя, мой ребенок, под сердцем. И буду хранить до конца своей жизни,

– написала Юлия.



Юлия Лущинская объявила о беременности / Фото с ее инстаграммы

Лущинская отметила, что отцом ребенка является ее любимый муж, с которым она уже долгое время живет вместе Однако певица до сих пор не показывала его в соцсети. По ее словам, беременность была запланирована.

"Я давно живу сама в Киеве (точнее с мужем), принимаю важные решения, веду свой бизнес, строю крепкие отношения и работаю над ними, развиваюсь в карьере певицы и других направлениях", – написала о себе артистка.

Исполнительница "Танцую гопака" призналась, что переживала хейт из-за трека уже будучи беременной.

Юлия говорит, что не собирается идти в декрет. Пока он продолжает выступать на корпоративах и пишет новые песни.

Что известно о Юлии Лущинской: коротко

Девушка окончила театрально-художественный колледж и юридическую академию. Ее путь певицы начался с победы на шоу "Караоке на майдане" в июле 2016 года. А уже в октябре Юлия стала участницей шоу "Х фактор-9", но получила там три "нет".

В этом году начала развивать актерскую карьеру – снялась в сериалах на телеканале Украина, Интер, НЛО ТВ, Новый Канал. В 2018 – 2019 году Юлия работала радиоведущей на радиостанции "Информатор ФМ" в Днепре.

В сентябре 2020 года вышел ее первый альбом "Палаю", который создавался три года, в котором десять совершенно разных песен.

А в 2021 году семья Юлии Лущинской снималась в проекте "Супермама" на СТБ. Тогда ее мама была владелицей кафе, но теперь Виктория положила начало благотворительному фонду "Семейный мир", который занимается гуманитарной помощью и питанием для переселенцев.

Напомним, что LUSHCHINSKA презентовала песню "Гопак" в марте 2023 года. В треке Юлия предстала в красных одеждах с вышивкой, с венчиком и длинными косами. Текст песни рассказывает о любви между девушкой-украинкой и казаком.

Через несколько дней трек приобрел популярность в сети, но в большей степени благодаря критике. Юлия тогда признавалась, что из-за этого от нее отвлекаются друзья. Однако певица добавила, что хейт – "шаг к успеху".