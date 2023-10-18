Список невъездных русских знаменитостей с каждым годом только расширяется. 24 Канал узнал имена этих звезд из страны-агрессора.

Интересно 7 украинских звезд, родившихся в России

Министерство культуры в 2022 году расширило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Этим артистам запрещен въезд в Украину. Всего в "черном списке" СБУ по состоянию на 18 октября находятся 209 человек, хотя некоторые из них уже умерли, например Иосиф Кобзон и Борис Горячев.

Российские звезды, которым запрещен въезд в Украину

певица Алена Апина,

певица Elvira T,

певица Надежда Бабкина ,

, рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов),

певица Лариса Долина,

певец Григорий Лепс ,

, рэпер GUF (Алексей Долматов),

(Алексей Долматов), певец Олег Газманов,

рэпер Моргенштерн Алишер,

Алишер, певица Валерия ,

, артист на шоумен Юрий Гальцев,

певец Армен Григорян (фронтмен рок-группы "Крематорий"),

певица Лоя (Ольга Засульская),

рэпер Птица (Нуриев Давид)

(Нуриев Давид) певец Стас Пьеха ,

, певец Виктор Калина,

певец Денис Клявер,

певица Ольга Кормухина,

музыкант Евгений Кульмис (группа "Хор Турецкого"),

артист Лев Лещенко ,

, певица Зара (Мгоян Зарифа),

певец и актер Александро Миньков (Маршал),

певица Яна Павлова,

певец и композитор Сергей Пенкин,

певец Николай Расторгуев (солист группы "Любэ"),

(солист группы "Любэ"), певец и актер Александр Розенбаум,

музыкант Вадим Самойлов (участник группы "Агата Кристи"),

поп-певец Игорь Саруханов,

музыкант Сергей Скачков,

певец Валерий Сюткин,

певица Диана Теркулова,

певец Марк Тишман,

певец Евгений Тулинов,

певец и шоумен Михаил Турецкий,

певец, танцор Дмитрий Фомин ,

, рок-певица Юлия Чичерина ,

, певица Виктория Цыганова,

музыкант Валерий Юрин.

Новые санкции СНБО против российских артистов

Владимир Зеленский 7 января 2023 ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении россиян, в которые вошли и артисты. Санкции предусматривают запрет на въезд в Украину, блокировку активов, лишение украинских государственных наград и запрет на осуществление экономической деятельности.

Под эти санкции попали следующие российские звезды:

певица Ирина Аллегрова,

певец Стас Пьеха,

певец Сергей Лазарев,

певец Григорий Лепсверидзе (Григорий Лепс),

певица Любовь Успенская,

певец Дмитрий Билан,

певица Лолита Милявская,

певец Влад Топалов,

певец Филипп Киркоров,

певица Лариса Долина,

писатель Александр Дугин,

шоумен и комик Михаил Галустян,

оперная певица Анна Нетребко,

артист Евгений Петросян,

певица Анна Семенович,

певец Александр Расторгуев (группа "Любэ"),

певица Полина Гагарина,

певец Александр Буйнов,

певица Виктория Дайнеко,

певица Лариса Долина,

певец Владимир Пресняков,

певица Наталья Сенчукова,

певец Михаил Шуфутинский,

певица Анита Цой и другие.

Россия влияет на украинскую культуру

Недавно украинский рэпер Yarmak рассказал о влияние российской пропаганды на украинскую культуру. Артист считает, что кремлевские нарративы из-за музыки влияют на ход войны.

Артист обратил внимание на блоггеров, до сих пор продвигающих пророссийские ценности. По его словам, все фанаты российского рэпа и "моргенштернщины" – это маргиналы, которым безразлично государство. По мнению рэпера, это влияет на ход войны – зомбированные русским культурным влиянием украинцы не видят смысла воевать за родную страну.