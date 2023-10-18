Список невъездных русских знаменитостей с каждым годом только расширяется. 24 Канал узнал имена этих звезд из страны-агрессора.

Интересно 7 украинских звезд, родившихся в России

Министерство культуры в 2022 году расширило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Этим артистам запрещен въезд в Украину. Всего в "черном списке" СБУ по состоянию на 18 октября находятся 209 человек, хотя некоторые из них уже умерли, например Иосиф Кобзон и Борис Горячев.

Российские звезды, которым запрещен въезд в Украину

  • певица Алена Апина,
  • певица Elvira T,
  • певица Надежда Бабкина,
  • рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов),
  • певица Лариса Долина,
  • певец Григорий Лепс,
  • рэпер GUF (Алексей Долматов),
  • певец Олег Газманов,
  • рэпер Моргенштерн Алишер,
  • певица Валерия,
  • артист на шоумен Юрий Гальцев,
  • певец Армен Григорян (фронтмен рок-группы "Крематорий"),
  • певица Лоя (Ольга Засульская),
  • рэпер Птица (Нуриев Давид)
  • певец Стас Пьеха,
  • певец Виктор Калина,
  • певец Денис Клявер,
  • певица Ольга Кормухина,
  • музыкант Евгений Кульмис (группа "Хор Турецкого"),
  • артист Лев Лещенко,
  • певица Зара (Мгоян Зарифа),
  • певец и актер Александро Миньков (Маршал),
  • певица Яна Павлова,
  • певец и композитор Сергей Пенкин,
  • певец Николай Расторгуев (солист группы "Любэ"),
  • певец и актер Александр Розенбаум,
  • музыкант Вадим Самойлов (участник группы "Агата Кристи"),
  • поп-певец Игорь Саруханов,
  • музыкант Сергей Скачков,
  • певец Валерий Сюткин,
  • певица Диана Теркулова,
  • певец Марк Тишман,
  • певец Евгений Тулинов,
  • певец и шоумен Михаил Турецкий,
  • певец, танцор Дмитрий Фомин,
  • рок-певица Юлия Чичерина,
  • певица Виктория Цыганова,
  • музыкант Валерий Юрин.

Новые санкции СНБО против российских артистов

Владимир Зеленский 7 января 2023 ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении россиян, в которые вошли и артисты. Санкции предусматривают запрет на въезд в Украину, блокировку активов, лишение украинских государственных наград и запрет на осуществление экономической деятельности.

Под эти санкции попали следующие российские звезды:

  • певица Ирина Аллегрова,
  • певец Стас Пьеха,
  • певец Сергей Лазарев,
  • певец Григорий Лепсверидзе (Григорий Лепс),
  • певица Любовь Успенская,
  • певец Дмитрий Билан,
  • певица Лолита Милявская,
  • певец Влад Топалов,
  • певец Филипп Киркоров,
  • певица Лариса Долина,
  • писатель Александр Дугин,
  • шоумен и комик Михаил Галустян,
  • оперная певица Анна Нетребко,
  • артист Евгений Петросян,
  • певица Анна Семенович,
  • певец Александр Расторгуев (группа "Любэ"),
  • певица Полина Гагарина,
  • певец Александр Буйнов,
  • певица Виктория Дайнеко,
  • певица Лариса Долина,
  • певец Владимир Пресняков,
  • певица Наталья Сенчукова,
  • певец Михаил Шуфутинский,
  • певица Анита Цой и другие.

Россия влияет на украинскую культуру

Недавно украинский рэпер Yarmak рассказал о влияние российской пропаганды на украинскую культуру. Артист считает, что кремлевские нарративы из-за музыки влияют на ход войны.

Артист обратил внимание на блоггеров, до сих пор продвигающих пророссийские ценности. По его словам, все фанаты российского рэпа и "моргенштернщины" – это маргиналы, которым безразлично государство. По мнению рэпера, это влияет на ход войны – зомбированные русским культурным влиянием украинцы не видят смысла воевать за родную страну.