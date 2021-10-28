Юбилеи Богдана Ступки и Назария Яремчука будут отмечать на государственном уровне
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр Александр Ткаченко обнародовал перечень событий, которые обещают провести ко дню рождению выдающихся украинских деятелей культуры – актера Богдана Ступки и певца Назария Яремчука. В этом году они бы праздновали свои юбилеи.
Министр культуры и информационной политики Украины убежден, что творчество Ступки и Яремчука когда-то будут изучать на таком же уровне, как произведения Тараса Шевченко или Леси Украинки. Но для этого нужно сделать первые шаги.
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Юбилеи Богдана Ступки и Назария Яремчука будут отмечаться теперь на государственном уровне. Решение приняли на заседании правительства. План мероприятий утвержден. Знать свою историю и ее выдающихся деятелей – важный элемент национальной идентичности. Почитание и сохранение памяти о них – общая миссия украинцев,
– заявил Ткаченко.
Праздничные мероприятия в честь юбилеев
Какие мероприятия состоятся по случаю 80-го дня рождения Богдана Ступки, которое состоялось в августе 2021 года:
- Проведут международный художественный фестиваль "КОД СТУПКИ";
- Состоятся показы фильмов с участием актера в Украине и за рубежом;
- Создадут Музей-квартиру во Львове и установят мемориальную доску-горельеф на доме, где проживал Богдан Ступка;
- Рассмотрят вопрос о присвоении одному из скверов в Киеве имени актера.
Также свои 70 лет в ноябре отмечал бы эстрадный артист Назарий Яремчук, которому в день 30-й годовщины Независимости Украины присвоили звание Героя Украины. По случаю юбилея состоятся следующие мероприятия:
- Проведут фестиваль-конкурс современной украинской песни "Стожары" в Черновцах;
- Организуют фестиваль украинской эстрадной песни "Песня будет среди нас" имени Назария Яремчука в городе Вижница Черновицкой области;
- Вручат областную премию имени певца и выпустят почтовую марку;
- Планируется создать биографический фильм и издать музыкальный альбом произведений художника.
Отметим, что лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко и Герой Украины Богдан Ступка умер в 22 июля 2012 года после продолжительной болезни в возрасте 70 лет. Относительно Яремчука, то исполнитель умер 30 июня 1995 года после длительной болезни – ему было 43 года.