"Это возмутительно": Мадонну раскритиковали в сети за новое фото

Американская певица Мадонна поделилась с поклонниками новым фото, однако наткнулась на огромное количество критики в свою сторону. Звезду обвинили в том, что она чрезмерно редактирует снимки.

Популярная американская певица Мадонна часто публикует на личной странице в инстаграме свои фотографии. На днях она обнародовала новый снимок, который вызвал немало обсуждений в сети.

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Новое фото Мадонны

Исполнительница сделала селфи. Она позировала перед камерой в розовой кофточке, сквозь которую было видно кружевное нижнее белье. Мадонна уложила волосы легкими волнами, а на лице сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза тенями и толстыми стрелками, а губы накрасила помадой темного пудрового цвета.

Больше всего внимания привлекли щеки и скулы певицы. Вероятно, что Мадонна отредактировала фото, чтобы сделать лицо худым. Однако на фотографии оно имело не слишком естественный вид, из-за чего артистку раскритиковали.

Реакция сети

Многие пользователи сети начали сравнивать Мадонну с семейством Кардашян. Ведь сестры часто злоупотребляют фоторедакторами. Также звезду начали обвинять в том, что она слишком использует фотошоп.

"Мадонна-Кардашян";

"Ты пытаешься выглядеть как Кардашян?";

"Прекрати фотошопить свои фото так сильно. Это возмутительно";

"Перестань выглядеть, как Кардашян. Ты забыла, что ты Мадонна?";

"Люблю тебя, и всегда буду. Но прекрати менять свое лицо. Ты и так королева";

"Слишком много фильтра";

"Мадонна, тебе не нужен фотошоп. Будь реальной, будь собой. Ты красавица".

Стоит отметить, что многим поклонникам Мадонны все равно, использует ли звезда редактор. Они пишут в комментариях только комплименты: