"Это ваша прямая обязанность": Олег Собчук из группы "СКАЙ" осудил мужчин, бегущих за границу

Исполнитель и лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук сейчас активно занимается волонтерской помощью в Тернополе и призывает защищать страну других мужчин. Он осудил тех, кто отсиживается дома или бежал за границу.

В своем инстаграме Олег Собчук показал видео, где отправляет гуманитарную помощь украинским военным на передовую, а именно 2 тонны лекарств в Киев от фармакологической компании.

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Сейчас важно задать себе единственный вопрос: "Чем я могу помочь Украине?" Кто чем может, кто что умеет – все вместе к победе! За Украину, за наших детей, за свободу, за нашу землю, за нашу независимость! Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны, это ваша прямая обязанность перед государством, перед народом, перед вашими семьями,

– написал Олег Собчук.

Как Олег Собчук помогает военным: видео

По мнению артиста, женщины – хранительницы мира на Земле, которые еще помогают в военное время в разных направлениях, чтобы сохранить страну. Он добавил, что сейчас все – на одном общем фронте. Мужчина также записал вдохновляющее видео, где благодарит Вооруженные силы Украины, волонтеров и всех украинцев за единство в борьбе с российским врагом.

Олег Собчук благодарит ВСУ: видео онлайн

Что известно о звездах-защитниках

С начала вторжения России на территорию Украины многие украинские знаменитости-мужчины вступили в ряды территориальных оборон города или Вооруженные силы Украины. Среди них:

Тарас Тополя;

Ахтем Сеитаблаев,

Андрей Хливнюк;

Игорь Кондратюк;

Дмитрий Дикусар;

Даниэль Салем и другие.

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