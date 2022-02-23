Это неотъемлемая часть меня самой, – Злата Огневич щемяще рассказала о родном Крыме

Певица Злата Огневич росла и взрослела в Судаке, что в Крыму. В феврале 2014 года, когда Россия бесцеремонно оккупировала полуостров, артистке болело едва ли не больше всего. В эксклюзивном интервью 24 канала она поделилась теплыми воспоминаниями о таком родном, но далеком Крыме.

В столицу Злата Огневич переехала 18 лет назад, но именно Крым подарил ей первые яркие эмоции – первую любовь и первый поцелуй, первые концерты и первые бурные аплодисменты, первые взлеты и первые разочарования, передает 24 канал. Звезда убеждена, что крымские горы и морские пейзажи сформировали ее творческую натуру.

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Прошло целых 8 лет, как родной для Златы Огневич Крым стал не ее. Из-за российской оккупации она была вынуждена перевезти родителей на Киевщину и распрощаться с местами, которыми вдохновлялась в детстве. В интервью 24 каналу певица честно призналась, по чему скучает больше всего, и куда отправится сразу после того, как Украина вернет Крым.

У вас есть родственники или близкие друзья, которые остались жить на полуострове?

Мои родители уже переехали из Крыма ближе ко мне – теперь они живут под Киевом. И меня радует, что мы с родными всегда рядом. В Крыму родных не осталось. Но там до сих пор живут мои друзья с детских лет. И самые теплые школьные воспоминания. Скучаю по тому легкому и наполненному эмоциями периоду жизни на полуострове.

Злата Огневич с родителями / Фото из инстаграма певицы

, еще в 2015 году Злата Огневич хотела перевезти родителей из Крыма, потому что с ее мамой якобы даже не здоровались из-за любви к Украине . Однако эту мечту звезда реализовала лишь в 2020 году. Ее родные продали квартиру в Судаке и купили жилье под Киевом

За чем "крымским" скучаете больше всего? Может быть, есть особые моменты детства, юности?

Крым у меня ассоциируется с летом и детской беззаботностью. Особый момент, который приходит на ум – август, ночь, мы с родителями и их друзьями идем на море, где множество планктона. Заходишь в воду и словно превращаешься в волшебное сказочное существо, от движений вокруг которого вырисовываются удивительные серебристые круги... А выходя из моря, светишься весь сам!

Мне повезло расти посреди крымской природы и невероятных пейзажей. Я наполнялась красотой и вдохновением каждый день. Именно в Крыму начался мой творческий путь. Там я училась петь и танцевать. Крым – неотъемлемая часть меня самой.

Продолжаете ли вы крымские традиции у себя дома, в Киеве?

Да. Одна из таких традиций – наслаждаться вкусной едой крымскотатарской кухни. С детства обожаю различные восточноевропейские лакомства. Кстати, в Киеве я нашла ресторан, где очень вкусно готовят крымскотатарские блюда – Musafir. Обычно, заказываю пахлаву, чебуреки с сыром или шпинатом, поскольку не употребляю мяса. В этом заведении, в сердце Киева, я каждый раз вспоминаю вкус Крыма.

Если бы прямо сейчас вы оказались в Крыму, куда бы пошли, кого посетили бы в первую очередь?

Я бы точно пошла в крымские горы! В детстве обожала читать о них таинственные легенды и делиться историями с окружающими.

Опишите Крым тремя словами.

Крым – это легенды, горы и прекрасные люди.

Злата Огневич на фоне крымских гор / Фото из инстаграма певицы

, 20 февраля 2014 года Россия ввела войска в Крым, а через месяцРезультаты голосования на "референдуме" 16 марта не признают ни Украина, ни Европейский союз, ни США. Сам Путин отрицает оккупацию Крыма и называет это "восстановлением исторической справедливости".