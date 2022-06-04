Это могла быть любая другая повстанческая песня – Хливнюк о резонансе "Красной калины" в Киеве

Лидер группы "Бумбокс" в первые дни войны спел на Софийской площади знаменитую народную песню "Ой у лузі червона калина". 100 лет назад она была гимном Украинских сечевых стрелков, но сейчас переродилась в гимн украинского сопротивления.

Припев повстанческой песни Андрей Хливнюк спел 26 февраля – на третий день полномасштабного вторжения России в Украину. Он вступил в ряды территориальной обороны и патрулировал город с оружием. После того, как артист выпустил видео, вся страна и мир начали повторять за ним и петь на фронте, в тылу, на разных митингах. Впоследствии этот отрывок песни использовала группа Pink Floyd в песне "Hey, Hey, Rise Up!", которая очень быстро возглавила мировые чарты.

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Как пришла идея спеть песню

Андрей Хливнюк в интервью рассказал, что идея спеть одну из повстанческих песен возникла еще 24 февраля. Все началось с того, что его подразделение начало распределять обязанности, и, пока Андрей учился пользоваться оружием, он взял на себя информационную работу. И вот 26 февраля, когда он патрулировал в столице, говорил с побратимами об акустике в концертном деле. Муж убеждал, что когда встать на Софийской площади в правильном месте, можно очень удачно спеть любую песню, не повышая ноты, но тебя услышит вся площадь. Вот он и испытал на песне "Ой у лузі червона калина".

Этой песней могла бы стать любая повстанческая песня, у которой есть такие же корни, как и в этой песне… Я знал, что будет такой (резонанс). Я же пришел в подразделение для того, чтобы был такой фидбек, и оно есть. То, что я получил другую профессию за эти недолгие 3 месяца, это не значит, что я забыл свою,

– признается Хлывнюк.

Однако оригинальная версия повстанческой песни несколько отличается от версии, созданной Хливнюком. Лидер "Бумбокса" говорит, что так иногда случается, когда "прочтение" артиста в современном мире становится уже стандартным. Для этого должно сойтись много факторов, и здесь это вышло.

"Это мог быть плакат, могла быть песня, "русский военный корабль". Кстати "русский военный корабль" – это новая "калина". А вот "Ой у лузі червона калина" – из Гетманщины еще идет, 100 лет назад так же ее кто-то напел и она имела такой же смысл для меньшего количества людей. Теперь это увеличилось. Это же не я вышел спеть эту песню, это все эти люди, которые ее поют, они просто таким образом сказали – что силой вопроса не решаются ни у плана перспектив, воли, хозяина в своем доме, будущего детей и так далее", – добавляет Хливнюк.