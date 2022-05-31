Это человек, который создает образ – Стася Ровинская заявила, что ее мать не такая, как показывает себя
Источник:ютуб-канал Алины Доротюк
Телеведущая Снежана Егорова, являющаяся мамой Стаси Ровинской, поддерживает Путина. По словам дочери, на публике Егорова всегда была очень хорошой мамой, однако на самом деле это не так.
Из-за политической позиции Снежаны Егорова дочь отказывается общаться с ней. Стася рассказала, что на публике Егорова играет роль хорошей мамы, которой не является на самом деле.
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Стася Ровинская о маме-рашистке
То, что мы видим на публике, не всегда так, как есть на самом деле. Часто люди специально играют роли, чтобы другие видели их такими, как они того хотят. На публику Снежана Егорова очень хорошая мать. Стася со своими детьми старается не быть такой, как с ней была мама в реальной жизни. Ровинская пытается сделать детство детей гораздо счастливее.
Это человек, создающий такой образ. После последних событий я даже не хочу говорить о ней. Вообще не хочу, чтобы она знала, что со мной и моими детьми. Никаких контактов,
– эмоционально выразилась Ровинская.
Позиция Снежаны Егоровой
- Снежана Егорова – пылкая поклонница Путина и никогда этого не скрывала.
- Когда страна-агрессорка начала полномасштабную войну на территории Украины, Стася Ровинская публично послала мама-рашистку и призвала всех посылать жалобы на ее ютуб-канал.
- Дочь пыталась достучаться до мамы, но все напрасно. Она сказала, что Снежана "больше не человек".
- В марте ведущая вроде бы извинилась перед украинцами. Однако впоследствии она написала в инстаграмме, что телеграммы – сломали.
- В апреле Нацсовет внес Егорову в число предателей Украины.
- Скандальная телеведущая продолжает поддерживать политику Путина. Из-за агрессора ее дочь с детьми была вынуждена уехать за границу, где будет начинать жизнь сначала. Мама же Стасю не поддерживает.
- Известно, что Снежана Егорова также покинула Украину, когда армия Путина пришла на нашу землю убивать мирных людей. Вместе с младшими детьми женщина находилась в Турции. Где сейчас одиозная ведущая – неизвестно.