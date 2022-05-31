Это человек, который создает образ – Стася Ровинская заявила, что ее мать не такая, как показывает себя

Телеведущая Снежана Егорова, являющаяся мамой Стаси Ровинской, поддерживает Путина. По словам дочери, на публике Егорова всегда была очень хорошой мамой, однако на самом деле это не так.

Из-за политической позиции Снежаны Егорова дочь отказывается общаться с ней. Стася рассказала, что на публике Егорова играет роль хорошей мамы, которой не является на самом деле.

Читайте также Стася Ровинская резко отреагировала на предложение передать ВСУ оставшиеся в Украине авто

Стася Ровинская о маме-рашистке

То, что мы видим на публике, не всегда так, как есть на самом деле. Часто люди специально играют роли, чтобы другие видели их такими, как они того хотят. На публику Снежана Егорова очень хорошая мать. Стася со своими детьми старается не быть такой, как с ней была мама в реальной жизни. Ровинская пытается сделать детство детей гораздо счастливее.

Это человек, создающий такой образ. После последних событий я даже не хочу говорить о ней. Вообще не хочу, чтобы она знала, что со мной и моими детьми. Никаких контактов,

– эмоционально выразилась Ровинская.

Позиция Снежаны Егоровой