Это было очень странно, – София Стужук наконец призналась, как познакомилась с бойфрендом

Известная блогер София Стужук долго скрывала подробности отношений с новым бойфрендом. Звезда инстаграма призналась, что знакомство с ним было довольно курьезным.

Украинский блогер и многодетная мама София Стужук несколько месяцев встречается с новым бойфрендом. В новом интервью звезда впервые рассказала о курьезном знакомстве с ним.

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Как Стужук познакомилась с бойфрендом

Инстаграм-звезда призналась, что встретила любимого в одном из ночных клубов Киева. Они вместе поехали в гостиницу и переночевали там. Утром Стужук не могла поверить, что на такое решилась.

Это было очень странно. Когда я утром проснулась и поняла, что произошло, подумала: "Боже, какой ужас, как такое могло быть со мной". После этого я хотела исчезнуть. Я была в ужасе от себя,

– призналась София.

София Стужук с бойфрендом / Фото из инстаграма блогера

Лишь на утро Стужук узнала, как зовут иностранца из Риги, с которым она оказалась в одной постели. Сначала она не ожидала серьезных отношений: "Я все равно была осторожна, потому что непонятно, что от меня хотят. Но когда я присмотрелась и поняла, насколько стало кайфово и близко".

Но сейчас отношения блогерки с новым бойфрендом развиваются хорошо. Девушка призналась, что впервые такие чувства после смерти мужа.

Я вижу, как он на меня смотрит, как относится. Эта телесность, контакт, забота, диалог – то, что не нравится, спокойно обсуждается и принимается. Нет никаких обид, манипуляций... все настолько по-другому, что я иногда думаю, как такое может быть, такое знакомство и вывод,

– поделилась София Стужук.