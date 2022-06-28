Это была моя единственная семья, – Наталья Могилевская о дяде, погибшем в оккупированном Мариуполе

В Мариуполе, временно оккупированном российскими захватчиками, погибли тысячи мирных жителей. Среди них и дядя Натальи Могилевской – Александр. Артистка призналась, что после смерти родителей он был единственным родным человеком для нее.

Артистка уговаривала дядю переехать вместе с семьей в Киев, однако он отказывался. За 8 лет войны на Донбассе мужчина привык к взрывам и думал, что на этот раз все пройдет. Однако циничность и коварство россиян не знает предела. Жизнь родного человека Могилевской оборвалась в блокадном городе.

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Наталья Могилевская об убитом дяде

С домом, где жил дядя, у Натальи связано много воспоминаний с детства. Он расположен прямо у моря, поэтому артистка очень любила проводить там время. Однако российские оккупанты все разрушили.

О смерти дяди артистка сообщала еще в апреле. Тогда Могилевская рассказала, что он был похоронен в розах возле виноградника, поскольку другой возможности просто не было. Тогда город находился под постоянными обстрелами, русские военные уничтожали все на своем пути.

"С ним не было связи. Месяц мы не знали, что с ним. Он жил прямо у моря. После того, как не стало моих родителей, этот дом стал для меня единственным местом, где я еще ребенок, где я могу еще позволить быть себе ребенком", – поделилась Наталья.

Папа мой очень рано ушел, не стало мамы, бабушек и дедушек – никого нет. И семьи нет, моих собственных детей тоже нет. Для меня это было очень важно, для меня это была моя единственная семья. Для меня это был очень важный дом,

– со слезами на глазах рассказала певица.