Эта любовь: первый год супружеской жизни Владимира Остапчука и Кристины Горняк в фотографиях

Ведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились 15 октября 2020 года. За это время их отношения стали еще крепче. Влюбленные часто путешествовали, организовывали друг для друга праздники и тому подобное. Каким был их первый год супружеской жизни – узнавайте в фотоподборке Showbiz 24.

История любви Кристины и Владимира началась 19 августа 2019 года в Италии. Тогда Горняк пришла на свадьбу к друзьям, где Остапчук был ведущим. После короткого общения они попрощались и некоторое время не виделись.

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Чувства возникли во время второй встречи. Владимир участвовал в "Танцах со звездами", а Кристина пришла на прямой эфир. После этого были недели переписок, дружеское общение, первое свидание и романтическое путешествие в Париж.

Влюбленные долго скрывали свои отношения, и только в мае 2020 года Остапчук официально представил общественности избранницу. Они вместе провели карантин, Кристина познакомилась с детьми любимого от первого брака. А в августе 2020 года, в годовщину знакомства, Остапчук сделал ей предложение во время водной прогулки по Босфору в Стамбуле.

Сначала планировали свадьбу на сентябрь, однако обрученные заболели коронавирусом, и празднование пришлось перенести. Каким был один из важнейших дней в жизни Владимира и Кристины, а также первый год супружеской жизни, – смотрите далее.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк один год в браке: фотоподборка / Фото из инстаграма Кристины Горняк