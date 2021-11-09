Jerry Heil вакцинируется от коронавируса за границей: какую страну выбрала певица

Украинская певица Jerry Heil летом победила на международном музыкальном конкурсе и выиграла поездку в США. Однако в Украине артистка не успевает вакцинироваться, а без прививки ее не пустят в Америку. Чтобы получить желаемую вакцину, звезда отправилась в Румынию.

26-летняя певица не хотела вакцинироваться. Она отмечала, что стремится оттянуть этот момент до последнего, чтобы посмотреть, как живут вакцинированные друзья. Однако совсем скоро Jerry Heil должна лететь в США, поэтому у нее якобы не остается выбора.

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Jerry Heil вакцинируется в Румынии

Исполнительница жаловалась, что препарата Moderna в пунктах вакцинации нет, а ждать две дозы Pfizer ей некогда. А именно эти вакцины признаны в США и доступны в Украине.

Поэтому Jerry Heil обратилась к фанатам, чтобы они посоветовали, где можно прививаться препаратом Johnson&Johnson. Сторонники посоветовали звезде организатора путешествий, который отправляется в Румынию, и бонусом поездки является прививка именно этой вакциной. Артистка не мешкала и отправилась в путешествие, где сможет получить сертификат вакцинации ЕС.

Правда, именно эту вакцину Jerry Heil выбрала неосознанно и не по совету врачей. Все потому, что при прививке Johnson&Johnson требуется лишь одна доза.



Jerry Heil поехала в Румынию / Скриншот инстаграм-сториз Jerry Heil

Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi . Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.

Обратите внимание, с начала вакцинальной кампании, которая стартовала в Украине в конце февраля, от коронавируса привились немало украинских знаменитостей. Они на собственном примере показывают, что именно прививка поможет уберечь себя и родных от тяжелого течения болезни и минимизирует риск инфицирования. Кто из известных людей прививался – узнавайте по ссылке.