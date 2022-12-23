Лежала на бетоне без сознания, – Jerry Heil показала видео, как шлепнулась и сломала ребро на сцене

В среду, 21 декабря, Jerry Heil травмировалась на концерте в Тернополе. Она шлепнулась с трехметровой высоты в оркестровую яму и сломала ребро. Этот момент успели снять.

К вечеру 22 декабря Jerry Heil вышла на связь из больницы в Тернополе и рассказала, что сломала ребро. Потом она написала, что получила еще сотрясение мозга и показала видео, как это было.

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Видео, как Jerry Heil шлепнулась в оркестровую яму

Как выяснилось, Яна Шемаева спустилась со сцены к фанам, а, возвращаясь назад, завернула прямо в оркестровую яму, в пустоту.

Народ, я уже пришла в себя, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо. На видео видно, как уверенно я ступаю в пустоту. Помню, как мне казалось, что вижу там пол. Дальше ничего не помню,

– прокомментировала Jerry Heil.

Она помнит, как "просто лежала на бетоне без сознания с открытыми глазами" и даже не могла вспомнить имя ассистентки.

Jerry Heil также опубликовала в телеграмме видео, как скулила в первые минуты в больнице, потому что не сможет выступить в Ивано-Франковске, где был солд-аут: "Блин, концерт в Ивано-Франковске". "Ничего, приедем еще раз", – ответил Яне менеджер, а в комментариях пошутили: "Если не хотела ехать в И-Ф, могла просто сказать".

Реакция мамы Jerry Heil и шоу-биза

Самое эмоциональное видео с падением Jerry Heil прокомментировала ее мама Людмила. Женщина говорит, что если бы была в зале в Тернополе и увидела это своими глазами, то ее вынесли бы вперед ногами.

Моя же ты птичка. Я после вчерашней новости не могу прийти в себя, а это еще когда увидела это видео, то сердце чуть не стало. Я, наверное, чтобы была на концерте, меня бы точно вынесли вперед ногами. Слава Господу Богу, подстелившему на бетон тебе, моя дочка, подушечку. Это только хвала Господу Богу,

– эмоционально прокомментировала Людмила Шемаева.

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