Jerry Heil рассекретила, сколько звезды платят ей за песни

Украинская певица и блогерша Jerry Heil является автором песен для многих артистов. В интервью девушка призналась, что знаменитости в среднем платят ей за треки несколько тысяч долларов.

Известная украинская певица и блогерша Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) стала известной как автор песен еще до того, как сама стала артисткой. Немало звезд покупало и до сих пор покупает песни у певицы.

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Jerry Heil о стоимости ее песен

Звезда не стала лукавить или стесняться стоимости песен, и откровенно назвала, сколько примерно стоит ее трек.

В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов,

– призналась Jerry Heil.

Ведущая Катя Осадчая также спросила, не становится ли для Яны тяжелым выбором – отдать песню заказчику, оставить ее себе и представить поклонникам. Однако блогерша подчеркнула, что она чувствует, для кого будет следующая песня.

"В этом случае я суррогатная мама, потому что я знаю заранее для кого я вынашиваю эту песню", – отметила Яна.

Так Jerry Heil написала песню для Тины Кароль. И звезда призналась, что немного стесняется показать певице композицию.

Отметим, артистка продала песни и Владимиру Дантесу, который недавно выпустил альбом. 4 композиции с пластинки принадлежат именно Jerry Heil. Яна призналась, что муж Дорофеевой также постоянно переплачивает за песни, из-за чего она чувствует себя неудобно.

Добавим, одним из известных авторов песен является также рэперша Alyona Alyona. Она написала несколько треков для Монатика, Тины Кароль и Alekseev. Артистка призналась, что также за одну песню получает несколько тысяч долларов.