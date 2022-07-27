Ее мечта была разбита, – Jerry Heil рассказала, как строит карьеру мамы в шоубизе

Украинская певица Jerry Heil рассказала о давней мечте мамы быть певицей. Ее мать оставила прежнюю работу и, возможно, отправится в шоубизнес.

Известная украинская певица и блоггер Jerry Heil отказала родителям от работы мясниками. Но так они упустили возможность зарабатывать, поэтому теперь звезда помогает им в карьере.

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Jerry Heil о работе мамы

"Когда пришла война, я начала их умолять перестать заниматься этим делом. Мне кажется, в условиях войны нужно создавать как можно больше любви. А убийство животных – это не о любви. Это еще дополнительная утечка негативной энергии. Поэтому если у меня есть силы, чтобы хоть немного прикрыть этот краник, то я пыталась это сделать", – поделилась певица.

Теперь Jerry Heil работает над тем, чтобы устроить работу родителей. В частности она работает над музыкальной карьерой мамы.

У мамы с детства была мечта – она очень хотела петь, но в деревне не было такой возможности. И когда в деревне появился преподаватель баяна, мама очень просилась у бабы, чтобы она ее пустила на эти уроки. Но баба сказала, что играть на баяне – это не женское дело,

– рассказала звезда.

"И все – мечта у мамы была разбита. Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы она все же могла жить жизнью своей мечты".

Как Jerry Heil устроила работу отца

Ранее исполнительница рассказывала, что помогла найти работу папе – его она так же устроила в шоубизе. Он стал водителем артистов.

"Мы приобрели папу машину, и он будет водителем артистов. Поэтому, если меня слушают артисты, у вас еще есть возможность договориться, чтобы отец Jerry Heil возил вас на концерты", – сказала Jerry Heil.

Звезда признавалась, что ее отец уже получал первые заказы от знаменитостей.