Ее мечта была разбита, – Jerry Heil рассказала, как строит карьеру мамы в шоубизе
Источник:"КП в Украине"
Украинская певица Jerry Heil рассказала о давней мечте мамы быть певицей. Ее мать оставила прежнюю работу и, возможно, отправится в шоубизнес.
Известная украинская певица и блоггер Jerry Heil отказала родителям от работы мясниками. Но так они упустили возможность зарабатывать, поэтому теперь звезда помогает им в карьере.
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Jerry Heil о работе мамы
"Когда пришла война, я начала их умолять перестать заниматься этим делом. Мне кажется, в условиях войны нужно создавать как можно больше любви. А убийство животных – это не о любви. Это еще дополнительная утечка негативной энергии. Поэтому если у меня есть силы, чтобы хоть немного прикрыть этот краник, то я пыталась это сделать", – поделилась певица.
Теперь Jerry Heil работает над тем, чтобы устроить работу родителей. В частности она работает над музыкальной карьерой мамы.
У мамы с детства была мечта – она очень хотела петь, но в деревне не было такой возможности. И когда в деревне появился преподаватель баяна, мама очень просилась у бабы, чтобы она ее пустила на эти уроки. Но баба сказала, что играть на баяне – это не женское дело,
– рассказала звезда.
"И все – мечта у мамы была разбита. Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы она все же могла жить жизнью своей мечты".Заметим, что Jerry Heil с мамой Людмилой уже записала совместное видео. Она спела с ней новую песню Kupala, к тому же сделала это на расстоянии. Вероятно, совсем скоро Яна с мамой запишет полноценную коллаборацию.
Как Jerry Heil устроила работу отца
- Ранее исполнительница рассказывала, что помогла найти работу папе – его она так же устроила в шоубизе. Он стал водителем артистов.
- "Мы приобрели папу машину, и он будет водителем артистов. Поэтому, если меня слушают артисты, у вас еще есть возможность договориться, чтобы отец Jerry Heil возил вас на концерты", – сказала Jerry Heil.
- Звезда признавалась, что ее отец уже получал первые заказы от знаменитостей.