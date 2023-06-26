Полиция посмеялась, – Jerry Heil рассказала о преследовании неадекватта из России

Украинская певица Яна Шемаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, рассказала о неадеквате из России. Мужчина до сих пор ее преследует, а в начале 2022 года даже приезжал из Иркутска во Львов.

Украинская певица уже не один год страдает от преследования неадекватного россиянина. В соцсетях Яна рассказала детали.

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Впервые Jerry Heil начала бить тревогу в начале 2022 года, когда россиянин приехал в Украину. Тогда он явился на фан-встречу и представился Иваном. А до этого он больше года писал ей непристойности сексуального характера.

Тогда артистка обратилась к правоохранителям, но полицейские только посмеялись. Они начали оправдывать россиянина и предлагать с ним поговорить.

До войны он из Иркутска приехал во Львов. Наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась,

– рассказала Яна.

А на днях россиянин даже написал сообщение ее преподавателю и потребовал от него удалить все посты с певицей. "Накручивает и скручивает мне подписки во всех соцсетях", – говорит она.

Яна показала сообщение, которое мужчина написал ее преподавателю. В чате россиянин угрожал ему, что заблокирует аккаунт, если там будет контент из Jerry Heil. Неадекват заявил, что он – "его тень".



Преследователь Jerry Heil написал ее преподавателю / Скриншот по телеграмме Яны

К слову, Злата Огневич поделилась историей, как набросилась на россиянку за границей. Певица не смогла сдержать своих эмоций, услышав русский в аэропорту Хорватии. Украинка сказала ей, что мечтает, чтобы россияне скрылись с лица земли.