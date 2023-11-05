Лирика о любви и войне: 11 музыкальных премьер недели, которые вы должны услышать

Украинские исполнители продолжают создавать новые песни и ищут формулу хита. На этой неделе премьерами порадовали Jerry Heil, YAROMIYA и другие.

24 Канал собрал главные музыкальные премьеры на этой неделе от украинских артистов. Уверены, что некоторые из них захочется добавить в свой плейлист.

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Jerry Heil

Певица и автор песен презентовала мотивационную песню "Три полоси". В ней звезда призывает идти к своей цели, что бы ни происходило. Этот трек Jerry Heil начала писать еще до полномасштабного вторжения, и после 24 февраля 2022 года песня приобрела новые смыслы. В атмосферном клипе появилась мать артистки.

Jerry Heil – "Три полоси": смотрите видео онлайн

YAROMIYA

Певица представила осенне-меланхолический трек "Недоказано". В ней звезда несет историю о значимости разговоров с близкими людьми. Песня – как символ этой осени с интересным и мелодичным саундом. Она для тех, кто долго пытался найти правильные слова, но они остались несказанными.

YAROMIYA – "Недоказано": смотрите видео онлайн

MUDRA

Певица представила дебютный сингл об отношениях со своим мужем под названием "Шаленію". Также она представила лирик-видео. Песня рассказывает о счастье, здоровых отношениях и теплых воспоминаниях. Артистка уверена, что любовь точно длится дольше трех лет и не менее яркая через 8 лет совместной жизни.

MUDRA – "Шаленію": смотрите видео онлайн

Максим Бородин

Украинский музыкант создал новую откровенную песню "Скажи мені". Он назвал ее "музыкальной исповедью", напоминающей о важности общения, искренности и откровенности в отношениях между влюбленными.

Максим Бородин – "Скажи мені": смотрите видео онлайн

Вероника Коваленко

Звезда проекта "Голос країни" и подопечная Ивана Клименко сменила сценическое имя на VERONIKA и представила песню "Секонд-хенд". Главная идея трека ориентирована на молодых девушек: "Задуматься, что самоуважение - самое ценное качество, на нем строится вся дальнейшая жизнь".

VERONIKA – "Секонд-хенд": смотрите видео онлайн

NAPEREXRESTI

Группа презентовала трек "Діти війни", которым побуждает помочь детям, пострадавшим от последствий полномасштабного вторжения. Эта музыкальная премьера раскрывает вопрос войны, который трудно переживать в будущем страны, то есть детям.

NAPEREXRESTI – "Діти війни": смотрите видео онлайн

CHEEV

Хитмейкер выпустил песню "Більш немає крил", в которой поднял тему эмоционального выгорания и бессилия. CHEEV также представил видеоработу, которая кардинально отличается от предыдущих клипов артиста.

CHEEV – "Більш немає крил": смотрите видео онлайн

Parfeniuk

Артист представил тикток-сериал и сингл "Мала". Это креативный формат видео, к съемкам которого также присоединилась певица Маша Кондратенко. Новая песня артиста посвящена его главной музе.

Parfeniuk – "Мала": смотрите видео онлайн

Роман Скорпион

Певец представил новую дуэтную песню с молодой исполнительницей Марией Довгаюк. Именно она придала в этот трек уникальное звучание и хрупкость. В клипе артисты хотели передать атмосферу и эмоции, которые испытывает влюбленная пара.

Роман Скорпион – "Океан": смотрите видео онлайн

Indira

После долгой паузы певица вернулась в шоу-бизнес с песней "Хлопчики". Молчание звезды связано с оккупацией родного города – Каховки. Но теперь она спела о тайном желании девушек, а именно: мечтаю стать королевой мужских сердец.

Indira – "Хлопчики": смотрите видео онлайн

NASTEISHA, Santorin, INSOMNIA

Хип-хоп артист, исполнитель и саунд-продюсер объединились для совместной работы "Непомітна". Это лирическая рэп-баллада, в которой музыканты поднимают экзистенциальные вопросы.

NASTEISHA, Santorin, INSOMNIA – "Непомітна": смотрите видео онлайн