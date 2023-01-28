Скидок нет: Jerry Heil назвала сумму, которую платит за один семестр обучения в Беркли

Певица Jerry Heil откровенно рассказала о ее обучении в США. Звезда учится писать музыку для фильмов в колледже Беркли, за что платит большую сумму.

Украинскую артистку Jerry Heil приняли на обучение в американском колледже Беркли. Но то, что она украинка, не сыграло роли в оплате за получение новых знаний.

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Jerry Heil о цене на обучение в Беркли

Jerry Heil призналась, что ее очень расстроило, что для украинцев нет никакой скидки на обучение. К тому же, студентов-украинцев не так много. В общей сложности обучение за один семестр стоит 40 тысяч долларов (примерно 1 миллион 471 тысяча гривен).

Из первокурсников украинка я одна. На весь Беркли там только девять украинских студентов – неужели вы действительно не можете выделить какую-либо помощь? Мне помогали друзья первое время. Цена зависит от того, какой ты получишь грант. Обучение за один семестр стоит 40 тысяч долларов,

– призналась артистка.

Jerry Heil получила грант в размере 10 тысяч. Эти средства у певицы не благодаря корням, а хорошим знаниям, которые она продемонстрировала при поступлении. Поэтому для нее обучение стоит 30 тысяч долларов.

"Обучение длится 4 года. Я хочу вернуться в Украину, потому что хочу эти интегрировать эти знания сюда. Хочу помогать нашим художникам, видела потенциал до войны, и смотрите, что произошло во время. Это просто взрыв такой нереальной новой украинской музыки – как грибочки после дождя. Хочется поливать этот лес".