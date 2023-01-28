Скидок нет: Jerry Heil назвала сумму, которую платит за один семестр обучения в Беркли
Источник:"Как ты?"
Певица Jerry Heil откровенно рассказала о ее обучении в США. Звезда учится писать музыку для фильмов в колледже Беркли, за что платит большую сумму.
Украинскую артистку Jerry Heil приняли на обучение в американском колледже Беркли. Но то, что она украинка, не сыграло роли в оплате за получение новых знаний.
Читайте также Даша Квиткова призналась, оплатил ли Никита Добрынин ее поездку на Мальдивы
Jerry Heil о цене на обучение в Беркли
Jerry Heil призналась, что ее очень расстроило, что для украинцев нет никакой скидки на обучение. К тому же, студентов-украинцев не так много. В общей сложности обучение за один семестр стоит 40 тысяч долларов (примерно 1 миллион 471 тысяча гривен).
Из первокурсников украинка я одна. На весь Беркли там только девять украинских студентов – неужели вы действительно не можете выделить какую-либо помощь? Мне помогали друзья первое время. Цена зависит от того, какой ты получишь грант. Обучение за один семестр стоит 40 тысяч долларов,
– призналась артистка.
Jerry Heil получила грант в размере 10 тысяч. Эти средства у певицы не благодаря корням, а хорошим знаниям, которые она продемонстрировала при поступлении. Поэтому для нее обучение стоит 30 тысяч долларов.
"Обучение длится 4 года. Я хочу вернуться в Украину, потому что хочу эти интегрировать эти знания сюда. Хочу помогать нашим художникам, видела потенциал до войны, и смотрите, что произошло во время. Это просто взрыв такой нереальной новой украинской музыки – как грибочки после дождя. Хочется поливать этот лес".
- Напомним, Jerry Heil уже признавалась, что обучение в США ей помогли оплатить друзья – это известный человек, которого артистка называть не хочет, а также люди из ее лейбла. Они заложили деньги за звезду, однако она должна выплатить долг.
- Певица также объясняла, почему попала в такую ситуацию. Jerry Heil на самом деле имела средства на обучение, потому что откладывала их раньше. Однако, все они пошли на автомобиль для развития нового бизнеса отца. Он возит звезды на концерты и зарабатывает этим на жизнь.