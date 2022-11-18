Jerry Heil посвятила песню Валерию Залужному: трек "Козацькому роду", который разрывает сеть

14 октября Jerry Heil представила часть трека "Козацькому роду", который посвятила Валерию Залужному. Теперь она выпустила полную версию песни и клип, который мотивирует не сдаваться.

Сейчас Jerry Heil учится в США. Параллельно выступает на благотворительных концертах, готовится к финалу Нацотбора на Евровидение-2023. Еще успевает порадовать поклонников премьерами.

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Jerry Heil о треке "Козацькому роду"

Для артистки это особая работа, поскольку, начав обучение на композитора к кинофильмам, она хотела оркестровым звучанием передать величие своего народа, сделать песню саундтреком сегодня украинцев. Теперь под этот трек военные ВСУ часто выкладывают видео. Похоже, что эта песня поддерживает их моральный дух.

В песне "Козацькому роду" Jerry Heil спела о славных украинских казаках и вспомнила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который стал "адом раши судимый".

Люди в комментариях очень просили посвятить песню Валерию Залужному и я считаю, это тот человек, который заслуживает быть воспетым еще во многих песнях. Поэтому взяла себе за задание исполнить желание слушателей и приурочить трек ко Дню украинского казачества,

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil – "Козацькому роду": смотрите видео онлайн

Отметим, 17 ноября Общественное объявило имена 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2023. Jerry Heil стала одним из артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле. Песню для Евровидения исполнительница представит 4 декабря. Сам финал Национального отбора состоится 17 декабря в Киеве.