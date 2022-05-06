Эмоционально сложно, – Григорий Решетник рассказал, как его дети реагируют на сирены

Телеведущий и многодетный отец Григорий Решетник рассказал, как говорится с детьми о войне. Он признался, что пытается оберегать их от жестоких новостей.

Украинский телеведущий Григорий Решетник воспитывает троих детей. Он рассказал, как ребята реагируют на сигналы воздушной тревоги и вообще на войну.

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Григорий Решетник о состоянии детей в войну

Телеведущий признался, что средний сын Дмитрий наиболее эмоционален. Однако, когда звучит воздушная тревога, звездные родители пытаются поднять дух детей, рассказывая о том, что наши самолеты летят уничтожать врагов.

Особенно эмоционально реагирует средний отпрыск. Ему 5 лет, наш Дмитрий. Когда ночью слышит сирены, эмоционально сложно. Многие дети уже знают о войне, постоянно спрашивают – когда будет победа? Мне кажется, наш младший Саша, которому полтора года, на эмоциональном уровне чувствует, что есть какая-то опасность,

– поделился звездный отец.

Григорий Решетник добавил, что избегает жестоких, эмоциональных новостей и кадров и не показывает их детям. Пока он хочет уберечь от этого малышей.

"Мне кажется, так или иначе мы должны оберегать детей от жестоких тем. Полностью невозможно защитить, но мы стараемся показывать меньше этих кадров и тех вещей, которые сложно даже самому осознать", – заметил мужчина.



Григорий Решетник с семьей / Фото из инстаграма Григория Решетника

Многодетный отец посоветовал, что в разговорах с детьми всегда нужно поддерживать оптимизм, быть положительно настроенным: "Война нас застала в Киеве, и мы с женой просто оцепенели… Минут 10 не могли ничего сказать. Потом собрались, пришли в себя и начали общаться с детьми. Говорили, что это игра и нужно прятаться в бомбоубежище. Постепенно объясняли. Поэтому отвлекайте детей, читайте, гуляйте, насколько это возможно".

Заметим, что и жена Григория Решетника рассказывала о детях. Она поделилась, как однажды услышала, о чем молятся ее дети перед сном: "Иван, а давай помолимся, чтобы ночью не было сирен". Реалии настоящего. Пусть дети Украины живут в мире".