Эмма Стоун выбрала для дочери особое имя: в чью честь назвали первенца

В марте этого года голливудская звезда Эмма Стоун впервые стала мамой. Ни о пополнении в семье, ни пол первенца актриса не объявляла лично. Однако журналистам удалось выяснить, что это девочка. Более того, они рассекретили имя крохи.
В руки американских журналистов попало свидетельство о рождении дочери звезды "Ла-Ла Ленда" Эммы Стоун. Так, стало известно, что родители назвали первенца Луизой Джин Маккери.
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Имя для дочери актриса и кинорежиссер Дэйв МакКери, которые тайно поженились в прошлом году, выбрали неспроста. Многих фанов это может удивить, однако полное имя знаменитости – Эмили Джин Стоун. Луизой звали бабушку звезды будущего фильма "Круэлла".
Эмма Стоун стала мамой: что известно
- В сентябре прошлого года появились слухи, что после тайной свадьбы с Дэйвом МакКери актриса забеременела первенцем. Эмму Стоун заметили на улицах Лос-Анджелеса в оверсайз-комбинезоне, за которым не удалось скрыть округлый живот. Всю беременность она провела в доме у океана, что возле Малибу.
- По информации инсайдеров, 13 марта актриса впервые стала мамой. Оскароносная звезда родила девочку в одной из больниц Лос-Анджелеса.
- Эмма Стоун уже успела впервые после родов выйти в свет. Она появилась на публике в элегантном костюме Louis Vuitton, посетив премьеру фильма "Круэлла".