Эмма Стоун выбрала для дочери особое имя: в чью честь назвали первенца

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В марте этого года голливудская звезда Эмма Стоун впервые стала мамой. Ни о пополнении в семье, ни пол первенца актриса не объявляла лично. Однако журналистам удалось выяснить, что это девочка. Более того, они рассекретили имя крохи.