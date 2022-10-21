Диджей, знающий 5 языков: журналисты узнали, кто новый бойфренд Эмили Ратажковски

На днях знаменитую модель Эмили Ратажковски подловили на свидании с новым мужчиной – это ее первые отношения после развода с Бир-Макклардом. Новым избранником оказался диджей и сын магната в сфере недвижимости Орацио Риспо.

В СМИ сообщают, что пара познакомилась на одной из тусовок на Мангетене. Ему – 35 лет, он родился в Нью-Йорке, и кроме работы диджеем он владеет успешной компанией Domus Realty.

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Мужчина также является главным стратегическим директором мобильного приложения под названием Sprokit, который предназначен для бывших интегрируемых в общество заключенных. Орацио также владеет и управляет легендарным музыкальным магазином Halcyon в Бруклине.

В частности, Орацио Риспо учился в Колумбийском университете по специальности "Психология и политология, когнитивная психология и психолингвистика" и знает 5 языков. Журналисты говорят, что их встреча могла бы произойти в любой другой раз, поскольку они пересекаются в одних и тех же светских кругах Нью-Йорка.

Новая жизнь Эмили после расставания

31-летняя Эмили 14 октября не только прогуливалась по городу, но и каталась на байке и страстно целовалась, не прячась от людей и папарацци. Похоже, после мучительного расставания с мужем, у нее наступил новый чудесный период.

Отметим, что в сентябре модель подала на развод со своим бывшим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом из-за его измен. Сейчас идет бракоразводный процесс и они борются за опеку над годовалым сыном Сильвестром и собакой Коломбо. В последнее время Эмили также приписывали роман с актером Брэдом Питтом.