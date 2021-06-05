Знаменитая шведская модель после рождения дочери вернулась к работе и участвует в модных съемках. Но на днях звезда отправилась на отдых. Она опубликовала снимок на личной странице в инстаграме.

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Горячее фото Эльзы Хоск

"Ангел" Victoria's Secret позировала перед камерой возле лежака, похоже, она загорала на солнце. Звезда предстала в голубом купальнике с желтым цветочным принтом. Бикини удачно подчеркивало пышную грудь и аппетитные бедра.

Эльза Хоск не дополняла образ аксессуарами или другими деталями, акцентировав на роскошной фигуре. Она распустила белокурые волосы и уложила их пышными волнами.

На лице модель сделала нежный макияж. Знаменитость подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы розовым блеском.



Эльза Хоск в купальнике / Фото из инстаграма модели