Элтон Джон ушел из твиттера из-за дезинформации: Илона Маска это задело

В разгар своего прощального тура сэр Элтон Джон простился еще и с твиттером. Он обиделся на соцсеть из-за распространения дезинформации. Владелец Илон Маск отреагировал.

Скандалы вокруг твиттера не утихают. Вслед за американской супермоделью Джиджи Хадид, актером Джимом Керри и другими селебрити с него ушел певец-легенда сэр Элтон Джон.

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Элтон Джон ушел с твиттера на зло Илону Маску

Я решил больше не пользоваться твиттером, учитывая недавние изменения в политике, которые позволят бесконтрольно распространять дезинформацию,

– сообщил Элтон Джон 9 декабря.

"Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединить людей. Мне грустно видеть, как сейчас дезинформацию используют для разделения нашего мира", – добавил певец в своем последнем твите.

Похоже, Элтона Джона задело, что с 23 ноября твиттер отказался от политики борьбы с дезинформацией о пандемии коронавируса. Последние два года соцсеть удаляла твиты, содержащие "очевидно ложное или потенциально обманчивое содержимое" о COVID, и банила учетные записи, регулярно нарушавшие правила. С приходом Илона Маска им постепенно начали возвращать доступ. Кроме того, недавно по твиттеру прокатилась волна антисемитских постов – от Канье Веста и баскетболиста Кайри Ирвинга.

Илона Маска, кстати, задело, что легенда мировой музыки публично отказалась от его соцсети, поэтому он попытался разобраться в ситуации. Однако Элтон Джон проигнорировал изобретателя.

Мне нравится ваша музыка. Надеюсь, вы вернетесь. Есть ли какая-то дезинформация, которая вас особенно беспокоит?

– поинтересовался Илон Маск, но певец ему не ответил.

Напомним, ранее Илон Маск забанил в твиттере Канье Веста. Это произошло после того, как на шоу Алекса Джонса репер расхвалил Гитлера, сказал, что "любит нацистов", и возразил Холокост. После этого он запостил в твиттере свастику, переплетенную со звездой Давида, и написал: "Любите всех". Маск прокомментировал, что "старался, как мог", но Канье пришлось заблокировать из-за "подстрекательства к насилию".