Элтон Джон отложил последнее в карьере турне из-за травмы

Британский исполнитель Элтон Джон завершает свою карьеру, но перед этим планировал устроить последний прощальный тур. Впрочем, его пришлось отложить аж до 2023 года, поскольку ему назначили операцию на бедро.

74-летний британец признался, что в конце лета упал на твердую поверхность и повредил ногу в зоне бедра. Он думал, что избавиться от боли поможет физиотерапия, но ему все же придется пережить операцию.

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"В конце лета я неловко упал на твердую поверхность и с тех пор чувствую сильную боль и дискомфорт в бедре. Несмотря на интенсивное физиотерапевтическое и специализированное лечение, боль продолжает усиливаться и затрудняет движение. Мне посоветовали как можно скорее сделать операцию, чтобы вернуться в прежнюю физическую форму и убедиться, что нет долгосрочных осложнений. Я проведу программу интенсивной физиотерапии, которая обеспечит полное выздоровление и возвращение к подвижности без боли", – поделился Элтон Джон в сети.

Мужчина понимает, что в последние годы фанаты редко его видели из-за болезней и пандемии коронавируса, но он обещает устроить яркие шоу во время своего последнего в карьере турне.



Заявление Элтона Джона о мировом турне / Фото из инстаграма артиста



Заявление Элтона Джона о мировом турне / Фото из инстаграма артиста

Из-за этого большое мировое турне, о котором было объявлено еще в 2018 году и назначено на лето 2022-го, пришлось перенести на 2023 год. Впрочем, американскую часть тура он якобы планирует провести уже в январе 2022 года. Пока Элтон находится на лечении, 22 октября в сети появится новый альбом The Lockdown, записанный во время пандемии. Помимо Элтона Джона в нем мы услышим таких звезд, как Дуа Липу, Стиви Уандера, Lil NAS X и Стиви Никса.

Недавно Элтон Джон и Дуа Липа уже выпустили свой первый "вайбовый" хит, покоривший сеть – "Cold Heart".

Дуа Липа и Элтон Джон – Cold Heart: смотреть видео онлайн