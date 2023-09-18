Работает на круизном лайнере: где сейчас и как изменилась победительница "Х-фактора 10" Элина Иващенко

В 2019 году вышел юбилейный и последний сезон музыкального шоу "Х-Фактор". Тогда победительницей стала 17-летняя Элина Иващенко, родом из Броваров. Сейчас она живет за границей и работает на круизном лайнере.

Элина не бросила музыкальную сферу и продолжает петь. 24 Канал выяснил, как изменилась жизнь победительницы "Х-Фактора 10" после проекта.

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Элина Иващенко в детстве осталась без родителей. Ее мать умерла от болезни сердца, а отец покинул семью. Поэтому воспитанием девочки с 2-летнего возраста занимались бабушка с дедушкой.



Иващенко с бабушкой и дедушкой / Фото с сайта "Право знать"

Участие в "Голосе.Дети" и "Х-факторе"

Об Элине стало известно в 2016 году, когда она приняла участие в вокальном шоу "Голос.Дети". Иващенко тогда соревновалась в команде Тины Кароль и одержала победу.

Еще большую популярность принес девушке 2019 год. Иващенко прошла в десятый сезон шоу "Х-Фактор". Исполнительница попала в команду Игоря Кондратюка. В финале девушка спела хит Бейонсе "Single Ladies" и лирическую композицию Квитки Цисик "Где ты там". Зрители отдали ей наибольшее количество голосов, поэтому она стала победительницей шоу.

Все выступления Элины Иващенко на "Х-факторе": видео

После победы в "Х-Факторе" Иващенко пробовала свои силы в Нацотборе на "Евровидение-2020". Тогда ей удалось занять пятое место, а победу одержала группа Go_A.

Также известно, что певица работала ведущей на радиостанции "Наше радио".

Скандал с выступлением в Беларуси

В 2020 году Элина участвовала в музыкальном фестивале "Славянский базар в Беларуси". Мероприятие проходило под патронажем Александра Лукашенко.

Кроме того, в 2021 году Иващенко выступила на его приеме вместе с Ириной Билык. Также там пели российские артисты Стас Михайлов и Валерий Сюткин.



Элина Иващенко с Ириной Билык выступили в Беларуси / Скриншот сообщения

Поэтому украинские артистки попали в скандал, ведь в то время в Беларуси начались массовые протесты. Свою позицию по поводу скандала Элина так и не прокомментировала.

Начало полномасштабной войны

В апреле 2022 года Элина Иващенко готовилась выпустить студийный украиноязычный трек, но все планы сменила полномасштабная война. Певица, родом из Броваров, приняла решение уехать из Украины.



Элина Иващенко в Греции / Фото с ее инстаграммы

В настоящее время девушка находится за границей. В соцсети она рассказала, почему уехала из Украины.

Война в Украине сменила каждого из нас. Жизнь поставила лично меня в такие рамки, из-за которых я просто не могла не выйти. Я не могу жить без музыки, без сцены… Я собрала чемодан и со слезами на глазах покинула на время территорию Украины,

– рассказывала Элина.

Она добавила, что ее душа была переполнена болью и отчаянием, потому что все мои родные остались дома. За границей певица нашла работу "в море".

"Но уже скоро я вернусь домой и наконец спою в родной Украине!", – заверила украинка.

Где сейчас Элина Иващенко

Летом этого года стало известно, что Иващенко работает певицей на круизном лайнере MSC Orchestra. Также Элина работает в театре на лайнере Celebrity Apex и выступает в развлекательном шоу.

В соцсети она подробно рассказывает о своей работе и показывает поклонникам фрагменты выступлений.

Она не скрывает, большой плюс работы на лайнере – много путешествий. Иващенко часто делилась фотографиями из разных уголков мира.

Вместе с Элиной на лайнере работает ее парень Георгий. По национальности он – грек. Оказывается, пара вместе уже около года. Из-за работы они не виделись 3 месяца, поэтому Иващенко ждала любимого и показала в сети их встречу.

Несмотря на то, что у Элины Иващенко есть за границей работа, отношения и путешествия, она часто говорит, что очень хочет вернуться в Украину.