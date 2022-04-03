Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину: как мужчина провел первую ночь в бомбоубежище

Известный шеф-повар Эктор Хименес Браво вернулся в Украину после месяца пребывания в Польше. Перед этим он посещал родную Колумбию. В настоящее время мужчина находится во Львове и уже поделился первым опытом в условиях войны.

В своих инстаграм-сторисах Эктор признался, что устал сидеть в Польше. Там он несколько недель помогал украинским беженцам с поселением и питанием. В то время его ресторан в Киеве кормил украинских защитников и волонтеров.

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Днем раньше мужчина прибыл во Львов, где впервые услышал сирены в условиях русско-украинской войны и даже ночевал в бомбоубежище. Он признался, что ему горько осознавать, что чувствуют люди больше месяца в таких условиях.

Ужасные звуки сирен и взрывов стали привычными для каждого украинца. Сегодня я впервые ночевал в бомбоубежище. Я плачу, когда представляю, что переживают люди в оккупированных городах. Дети – играют. Они должны развиваться, читать книгу, развивать Украину в будущем. Но из-за русских бомб им приходится сидеть в укрытии,

– сказал Эктор.

Уже сегодня, 3 апреля, повар отправился в Киев, где встретился с украинскими защитниками и побывал недалеко от скульптуры Родины-Матери.

"Возьмем Киев за 3 дня – говорили убийцы. Украинцы будут встречать с цветами. Да-да", – иронически написал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво приехал в Украину / Фото из инстаграм-сторис повара