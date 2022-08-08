Эктор Хименес-Браво рассказал о молодой любимой и признался, где она сейчас

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал о любимой, с которой встречается уже длительное время. Как и многих других семей, война разлучила их. О молодом возрасте девушки и где она сейчас читайте дальше.

Когда шеф-повар опубликовал фото с любимой, было много комментариев, что ей 15 лет. В интервью 24 каналу Эктор рассказал, что это не так, и признался, почему раньше не хотел говорить о личной жизни.

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Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молодые (смеется),

– прокомментировал шеф-повар.

Когда началась война, возлюбленная Эктора была вместе с ним в Колумбии. Они много плакали. Мама девушки Эктора была вместе с их собаками в Ирпене. Женщина эвакуировала домашних питомцев. Из-за стресса заболела.

Когда ее мама эвакуировалась из Ирпеня, то тяжело заболела. Поэтому сейчас моя девушка в Варшаве, вместе с ней в больнице. Но она очень хочет домой. Когда я был в Ирпене, в нашем доме, позвонил по видеосвязи, показал ей все, а она сказала: "Ой, как я скучаю, хочу быть там". Мы постоянно разговариваем, она очень скучает. Думаю, когда мама будет чувствовать себя хорошо, любимая вернется", – поделился Хименес-Браво.

Когда повар решил вернуться в Украину, его возлюбленная тоже много плакала. Но она счастлива, потому что видит, как мужчина любит ее родину: "Она видит, что готов на все ради Украины. Многие иностранцы думают, что можно уехать и забыть то, что здесь происходит. Я так не могу. Каждый раз, когда еду в Варшаву, стараюсь немного отдыхать, забывать о войне, но не могу. Поминутно, когда я не здесь, чувствую, что надо возвращаться".



Эктор Хименес-Браво / Фото Ульяны Журбы, 24 канал