Эктор Хименес-Браво просит американцев давить на правительство, чтобы он дал Украине оружие

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво записал мощное обращение к американцам. Он просит своих фанов из США дожать правительство, чтобы оно в конце концов дало Украине все необходимое тяжелое оружие.

Если в первые дни войны украинский шоу-биз безрезультатно обращался к россиянам, то теперь записывает видео к мировому сообществу. Поскольку еще в начале марта стало ясно, что НАТО не закроет небо, то сейчас знаменитости умоляют хотя бы о тяжелом оружии. Среди них судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

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Эктор Хименес-Браво обратился к американцам

Дорогие друзья. Каждый день Украина борется своими руками, чтобы сохранить свое место на этой земле. Сотни ракетных ударов Россия направила по украинским городам, по селам и гражданам Украины. Мы должны вооружить Украину сейчас тяжелым оружием. Всего одна противоракетная установка может сохранить сотни жизней,

– сказал Эктор Хименес-Браво.

Он просит посылать письма конгрессменам своих штатов, публиковать в твиттере перечень тяжелого оружия, которое нужно Украине, и "тегать" их.

"Вооружить Украину сейчас, чтобы мы вместе победили это зло", – призвал шеф-повар.

Обращение Эктора Хименеса-Браво к американцам: видео и фото

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Напомним, незадолго до нападения России Эктор Хименес-Браво улетел в родную Колумбию, но быстро вернулся.