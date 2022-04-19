Эктор Хименес-Браво просит американцев давить на правительство, чтобы он дал Украине оружие
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво записал мощное обращение к американцам. Он просит своих фанов из США дожать правительство, чтобы оно в конце концов дало Украине все необходимое тяжелое оружие.
Если в первые дни войны украинский шоу-биз безрезультатно обращался к россиянам, то теперь записывает видео к мировому сообществу. Поскольку еще в начале марта стало ясно, что НАТО не закроет небо, то сейчас знаменитости умоляют хотя бы о тяжелом оружии. Среди них судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.
К теме Деблокада Мариуполя – самая важная тема: шеф Эктор обнародовал разговор с отважным "Азовцем"
Эктор Хименес-Браво обратился к американцам
Дорогие друзья. Каждый день Украина борется своими руками, чтобы сохранить свое место на этой земле. Сотни ракетных ударов Россия направила по украинским городам, по селам и гражданам Украины. Мы должны вооружить Украину сейчас тяжелым оружием. Всего одна противоракетная установка может сохранить сотни жизней,
– сказал Эктор Хименес-Браво.
Он просит посылать письма конгрессменам своих штатов, публиковать в твиттере перечень тяжелого оружия, которое нужно Украине, и "тегать" их.
"Вооружить Украину сейчас, чтобы мы вместе победили это зло", – призвал шеф-повар.
Обращение Эктора Хименеса-Браво к американцам: видео и фото
Для просмотра фото листайте вправо
Напомним, незадолго до нападения России Эктор Хименес-Браво улетел в родную Колумбию, но быстро вернулся.
- он "не смог ждать окончания войны" и в начале марта приехал в Варшаву – работал с несколькими организациями и помогал беженцам из Украины;
- в первых числах апреля Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину и ночевал в бомбоубежище во Львове. Однако после освобождения Киевщины приехал в столицу.