Это очень страшная война, – Эктор Хименес-Браво шокирован после поездки в Николаев

Эктор Хименес-Браво приехал в Николаев, чтобы накормить украинских защитников. Он рассказал, что был шокирован видом города, который чуть ли не каждый день обстреливают.

Ресторатор и кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво посетил Николаев. Он поделился эмоциями после того, как увидел разрушенные постройки.

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Эктор Хименес-Браво посетил Николаев

Шеф-повар поделился, что приехал в Николаев, чтобы накормить борщом украинских защитников. Он прошелся по городу, где было множество руин на месте зданий. Эктор признался, что это его шокировало.

Был во многих местах на фронте, но то, что увидел здесь, запомню навсегда. Это очень ужасная война. Весь мир должен видеть то, что здесь происходит. Это просто орки! Николаев очень хороший город, а то, что они делают, это просто ужас,

– поделился Хименес-Браво.

Эктор в Николаеве / Фото из инстаграма Эктора Хименеса-Браво

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