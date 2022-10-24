Ресторатор і кулінар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво відвідав Миколаїв. Він поділився емоціями після того, як побачив зруйновані будівлі.
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Ектор Хіменес-Браво відвідав Миколаїв
Шеф-кухар поділився, що приїхав до Миколаєва, аби нагодувати борщем українських захисників. Він пройшовся містом, де було безліч руїн на місці будівель. Ектор зізнався, що це його шокувало.
Був у багатьох місцях на фронті, але те, що побачив тут, запам'ятаю назавжди. Це дуже страшна війна. Весь світ повинен бачити те, що тут відбувається. Це просто орки! Миколаїв дуже гарне місто, а те, що вони роблять, це просто жах,
– поділився Хіменес-Браво.
Ектор у Миколаєві / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво
Останні обстріли Миколаєва
- 18 жовтня, близько 2 години ночі, Миколаїв вкотре зазнав ракетного обстрілу. Удари припали на центр міста, внаслідок чого пошкоджені багатоквартирні будинки. Окупанти зруйнували один з таких, але з завалів вдалось врятувати собаку.
- Уранці 20 жовтня бойовики знову випустили декілька ракет по Миколаєву. Вони влучили в колишній авторинок, на місці якого тепер вирви та рештки від снаряда.
- Місто зазнало чергового удару вночі 23 жовтня. Окупанти випустили дрони-камікадзе, але завдяки захисникам України було знищено 14 Shahed-136.