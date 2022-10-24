Ресторатор і кулінар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво відвідав Миколаїв. Він поділився емоціями після того, як побачив зруйновані будівлі.

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Ектор Хіменес-Браво відвідав Миколаїв

Шеф-кухар поділився, що приїхав до Миколаєва, аби нагодувати борщем українських захисників. Він пройшовся містом, де було безліч руїн на місці будівель. Ектор зізнався, що це його шокувало.

Був у багатьох місцях на фронті, але те, що побачив тут, запам'ятаю назавжди. Це дуже страшна війна. Весь світ повинен бачити те, що тут відбувається. Це просто орки! Миколаїв дуже гарне місто, а те, що вони роблять, це просто жах,

– поділився Хіменес-Браво.

Ектор у Миколаєві / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво

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