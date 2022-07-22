Эктор Хименес-Браво помог 83-летней бабушке, дом которой разбомбили оккупанты
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво помог 83-летней бабушке из Киевской области заложить фундамент летней кухни и гаража. Именно эту часть дома разбомбили русские оккупанты.
С имущества 83-летней Веры уцелели только дом и печь. Все остальные разрушили русские захватчики. Женщина поделилась своей историей с Эктором-Хименесом Браво и он помог ей.
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Как Эктор Хименес-Браво помог 83-летней Вере
Эктор стал режиссером фильма об украинцах, где показал, как они сражались с войной на кулинарном фронте. В 83-летней Вере уцелела печь, где повар вместе с ней спек самые вкусные пирожки, которые когда-либо ел. Скоро историю Веры увидит весь мир.
Съемки производила британская команда. Это уже второй фильм, заработанные деньги от которого пойдут пострадавшим от вторжения российской армии.
Спасибо за возможность рассказать историю простых украинцев. Для меня это большая честь,
– сказал Эктор.
"Украинцы, вы размыли все границы. Нет больше разграничения военный и гражданский. Вы все воины! Смелые, отважные, преданные, но все к одному, с кем я познакомился, – дружелюбны и приветливы. Это удивительно! Я горжусь тем, что могу себя назвать украинцем. Если честно, то пока я это пишу – у меня наворачиваются слезы. Истории, которые я услышал, – это прямой трактат слова "жить". Неустанная жажда жизни, любовь к своему делу и борьба за свободу – вот что объединяет все эти истории. Уверен, что подобных историй еще тысячи. Я хочу их услышать! Хочу, чтобы каждый на планете услышал! У нас впереди удивительное будущее, ведь мы – украинцы! Слава Украине!", – написал повар под фото.
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