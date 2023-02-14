Эктор Хименес-Браво показал видео с молодой любимой: "Скучаю, несмотря на километры"

Знаменитый повар Эктор Хименес Браво поздравил свою избранницу с Днем святого Валентина. Он опубликовал романтическое видео с любимой и написал: "Мне с тобой повезло".

Ко Дню влюбленных Эктор Хименес-Браво решил публично поздравить вторую половинку с праздником. Шеф-повар в видео обратился к своей любимой и признался, что скучает.

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Эктор сделал слайд-шоу, где были их фотографии. Также на видео есть текст, где повар обращается к любимой.

Спасибо, что ты со мной. Скучаю, несмотря на километры. Мне с тобой повезло! Ценю, моя дорогая,

– обратился Эктор.

Что известно об избраннице Эктора

О своей любимой Эктор Хименес-Браво рассказывает мало, не хочет выносить личное на публику. Знаменитость показывает свою избранницу, однако скрывает ее имя. Об отношениях пары стало известно еще в 2021 году, когда Эктор начал делиться их общими фотографиями.

"Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые не понимают этого. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молоды", – прокомментировал шеф-повар.

Интересно, что полномасштабная война России против Украины сблизила влюбленных. Девушка успела познакомиться с родными повара и пожить у него в Колумбии.

К слову, 24 Канал подготовил романтическую подборку о том, как звезды поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Романтическими признаниями тронули сеть, в частности, Тарас Тополя и его супруга Alyosha, Потап, Тарас Цымбалюк, Екатерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и другие.