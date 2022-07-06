Эктор Хименес-Браво вернулся из Польши: какой украинский город его принял и покорил

Мастер-шеф Эктор Хименес-Браво на несколько дней уезжал в Польшу из-за работы, но уже вернулся и расплылся в комплиментах во Львов. Именно здесь он недавно открыл ресторан.

Около недели назад Эктора пригласили на шоу "Мастер-шеф" в Польше, поэтому мужчина имел возможность несколько дней побывать за границей подальше от войны в Украине. Однако, только вернувшись, он признался, что красивее Украины он не видел ни одну страну в мире.

К слову "Лучше умереть в бою": Эктор Хименес-Браво продолжил военные учения и показал новое фото

Нет ощущения слаще, чем возвратиться домой. Теперь я во Львове. Сегодня проснулся раньше обычного, чтобы прогуляться по городу. Это мое любимое время для прогулки. Никого нет и можно зайти на утреннюю службу, послушать, как поет хор. А какая во Львове архитектура! Тысячи раз здесь был, но каждый раз влюбляюсь в город все больше и больше,

– поделился Эктор.

Также он вспомнил свой новый ресторан Bao Casual, который "уверенно захватывает сердца жителей и гостей города". Эктор признался, что очень гордится своей командой, а этот проект – особенный для него, ведь открыт во время войны. Кстати, ресторан современной китайской кухни сейчас работает в тестовом режиме по улице Староеврейская 25/27.

"И на минутку кажется будто все как раньше. Но сейчас не как раньше – война. Она здесь и она рядом, всегда дышит в спину. Воздушные тревоги возвращают в реальность. Каждый раз слыша сиренку – у меня сжимается сердце. Я так хочу, чтобы дети могли и дальше бегать в фонтане не боясь снарядов. Я невероятно счастлив вернуться домой, к Украине! Но как же я жду Дня Победы, когда мы сможем свободно гулять по улицам. Когда не нужно будет бежать в укрытие и бояться смотреть новости", – заявил Хименес-Браво.

Скоро он отправится в Киев, а пока благодарит ВСУ и всех людей Украины, которые работают ради победы, и чтобы он мог свободно прогуляться по Львову.

Для просмотра всех кадров пролистывайте направо:

Отметим, что начало полномасштабного вторжения России в Украину мужчина застал в родной Колумбии, где гостил у мамы. Затем он прилетел в Польшу, где волонтерил и помогал украинским беженцам. Затем он приехал в Киев, где возобновил работу ресторана и начал тренироваться на случай обороны города.