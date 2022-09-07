Начал с "паляниці", – Эктор Хименес-Браво переходит на украинский

Украинский кулинар Эктор Хименес-Браво сообщил, что переходит на украинский язык. Он поделился, как ему это удается, и назвал любимые слова.

Ресторатор и кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво более 11 лет живет в Украине, однако хорошо не знает украинского языка, потому что может общаться на английском, испанском или русском. Теперь же он заговорил о переходе на государственный.

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Эктор Хименес-Браво переходит на украинский

Ресторатор признался, что изучение украинского как пятого языка дается ему нелегко. Пока он начинает снимать видео рецептов государственным.

Я знаю 4 языка, и сейчас, когда понял, что один хочу забыть — это будет все равно легче, чем выучить новый. Заметили, что мои рецепты уже на украинском? Я стараюсь. Чистосердечно начал с поляны и Укрзализныци. Если бы не Мастер Шеф, то меня бы уже давно где-нибудь приняло ирпинское ТрО,

– с юмором написал кулинар.



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма шефа

Эктор Хименес Браво также назвал украинские слова, которые понравились ему больше всего.

"Багаття" – "я даже не могу передать эмоцию, когда это слово говорю". Эктор признался, что это слово словно передает уют.

"Суниця". Ресторатор заметил, что должен знать все виды ягод и еще не спутать их с лужайкой.

"Бавовна". "Дома стоят салфетки из хлопка, и смягчитель для одежды с экстрактом хлопка. Много хлопка мы любим", – пошутил шеф.