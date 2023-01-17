Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу друзей: сколько лет исполнилось повару

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво 14 января отпраздновал день рождения. В этот день Россия в очередной раз запустила ракеты по Украине, поэтому мужчина поделился фотографиями с празднования позже.

В инстаграм-сторис кулинар показал, как прошел его день рождения. Утром с помощью видеосвязи первой его поздравила мама, которая живет в Колумбии.

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Затем Эктор принимал гостей в своем доме в Ирпене. К повару приехали друг-военный Владимир с семьей и коллега Ольга Мартыновская. Они подарили имениннику необычные подарки.

Мартыновская подарила коллеге букет из сушеных цветов, пошутила, что "цветы сухие, как и тело Эктора". Также он получил от подруги банку томатного сока. Повара особенно поразила зеленая вышиванка, подаренная друзьями.

Посмотрите, какой презент у меня сейчас есть. Посмотрите, как хороша вышиванка. Подарок для настоящего украинца,

– сказал Хименес-Браво в сторис.

День рождения Эктора Хименеса-Браво / Скриншоты инстаграм-сторис повара

В инстаграмме шеф-повар также распространил праздничные фото. На них он запечатлен в постели, задавал свечи "15" на торте. Отметим, что Эктору в этом году исполнился 51 год. Вероятно, такой подарок в постель ему сделала любимая.

"Мириться с реальностью сложно, однако это мой сознательный выбор – оставаться здесь, в Украине. Я знал, на что иду, и знал, ради чего. Как ни странно, свои цели и планы на этот год я не осуществил, но сделал многое другого, не менее полезного и важного: собирал деньги для ВСУ, предоставлял пищу нуждающимся, посещал военных и больных детей и многое другое. Поднимаю бокал за то, что нам так сейчас нужно: мирное небо, здоровье, единение с близкими и победу. Все будет, главное – верить и не сдаваться", – написал Эктор под фото.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Напомним, после новогодне-рождественских праздников Злата Огневич устроила ретрит в Карпатах. Она уехала в Верховину и отпраздновала там свой 37-й день рождения. Звезда даже примеряла традиционный гуцульский наряд, как Леся Никитюк накануне.