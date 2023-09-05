Константина Войтенко обвинили в домашнем насилии: как на это реагируют украинские звезды

На днях бывшая жена Константина Войтенко, Валентина Маринина, рассказала о домашнем насилии. На это она решилась только через год после развода.

Женщина публично осветила эту историю, поскольку, наконец, перестала бояться. Некоторые украинские звезды отреагировали на заявление Валентины, а некоторые нет, об этом – читайте дальше.

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Как украинские звезды отреагировали на заявление Валентины Марининой

Экс-жена известного украинского актера заявила, что он применял к ней все виды насилия. В комментариях под откровенным постом женщины подписчики и другие пользователи выразили ей слова благодарности и поддержки за то, что она решилась на смелый шаг и своим примером показала, что не нужно молчать, когда речь идет о насилии.

Украинские знаменитости также поддержали танцовщицу. В частности, репост публикации Валентины сделали актрисы Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Екатерина Кузнецова, журналистка Анастасия Лугова и другие.