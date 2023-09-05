Костянтина Войтенка звинуватили в домашньому насильстві: як на це реагують українські зірки

Днями колишня дружина Костянтина Войтенка, Валентина Марініна, розповіла про домашнє насилля. На це вона наважилась лише через рік після розлучення.

Жінка публічно висвітлила цю історію, оскільки нарешті перестала боятись. Деякі українські зірки відреагували на заяву Валентини, а деякі – ні. Про них читайте далі.

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Як українські зірки відреагували на заяву Валентини Марініної

Ексдружина відомого українського актора заявила, що він застосовував до неї усі види насильства. У коментарях під відвертим дописом жінки підписники та інші користувачі висловили їй слова вдячності та підтримки за те, що вона наважилася на сміливий крок і своїм прикладом показала, що не потрібно мовчати, коли йде мова про насилля.

Українські знаменитості також підтримали танцівницю. Зокрема, репост допису Валентини зробили акторки Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова, журналістка Анастасія Лугова та інші.