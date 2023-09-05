Костянтина Войтенка звинуватили в домашньому насильстві: як на це реагують українські зірки
Днями колишня дружина Костянтина Войтенка, Валентина Марініна, розповіла про домашнє насилля. На це вона наважилась лише через рік після розлучення.
Жінка публічно висвітлила цю історію, оскільки нарешті перестала боятись. Деякі українські зірки відреагували на заяву Валентини, а деякі – ні. Про них читайте далі.
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Як українські зірки відреагували на заяву Валентини Марініної
Ексдружина відомого українського актора заявила, що він застосовував до неї усі види насильства. У коментарях під відвертим дописом жінки підписники та інші користувачі висловили їй слова вдячності та підтримки за те, що вона наважилася на сміливий крок і своїм прикладом показала, що не потрібно мовчати, коли йде мова про насилля.
Українські знаменитості також підтримали танцівницю. Зокрема, репост допису Валентини зробили акторки Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова, журналістка Анастасія Лугова та інші.
Також деякі зірки написали співчутливі коментарі під дописом Валентини. Серед них – Маша Єфросиніна, Олена Світлицька, Аліна Шаманська, Тарас Цимбалюк та багато інших.
До слова, першим чоловіком, котрий публічно поспівчував Валентині, був Анатолій Анатоліч. Він написав: "Валю, мені шкода що так сталося, і що це тривало так довго. Говорити голосно про таке – це не хайп, а потреба величезної кількості людей в підтримці в подібних ситуаціях".
Як розповіла Валентина, вона відмітила під своєю публікацією й багатьох інших співаків, акторів та публічних особистостей, аби привернути увагу суспільства. Зокрема й тих, хто знімався у відео, яке називається "Вийди із кола насильства". Наприклад, Юлію Саніну, Монатіка, Олю Полякову, Тараса Тополю та інших, проте поки від них немає ніякої реакції.
Зірки, які не відреагували на заяву Валентини Марініної / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Кості та Валентини: короткоЗіркова пара одружилася у 2015 році. Наступного року в них народилась донька Емілія. Про проблеми у їхньому шлюбі почали говорити під час участі актора в "Танцях з зірками". І в жовтні 2022 року пара офіційно розлучилася.
Зазначимо, Войтенко у квітні цього року повідомив про новий роман – він зустрічається з українською дизайнеркою Наталією Камінською.