Го*но ты, – Приходько раскритиковала экс-ведущего "Рассмеши комика", который предал Украину

Популярный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев, который ранее снимался в программе "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским, стал ведущим нового шоу "В кругу друзей". Эта программа будет рассказывать о животных на одном из пропагандистских каналов "Россия 1".

В рамках шоу он уехал в оккупированный россиянами Мариуполь. Где и снял новый выпуск. На такой поступок отреагировала исполнительница Анастасия Приходько. Она отметила, что экс-ведущий "Рассмеши комика" стал любовником одного из влиятельных людей, чтобы работать на канале.

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Анастасия Приходько раскритиковала Шепелева

Певица рассказала, что раньше хорошо общалась с Дмитрием. Она убеждена, что мужчина очень любит деньги и ради них готов "продать свою маму".

Довольно близко знала эту улитку. И в Москве работали, и в Киеве общались. Скажу одно – человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, чтобы получить работу на канале, и, как липучка, липнет ко всем, кто даст ему деньги! Го*но ты,

– эмоционально написала Приходько.



Анастасия Приходько высказалась о Дмитрии Шепелеве / Скриншот из инстаграмм-сторис

Дмитрий Шепелев и Украина: что известно

В 2004 году Дмитрий получил предложение от известного украинского музыкального канала "М1", потому переехал в Киев. В Украине мужчина стал ведущим на разных телеканалах. Однако уже в 2008 году Дмитрий привлек внимание Константина Эрнеста, который пригласил его на "Первый канал", где он вел караоке-шоу "Можешь? Спой!". В 2009 году, после выступления в качестве одного из ведущих финала Евровидения, Шепелев принял решение навсегда переехать в столицу России.

24 февраля 2022 года Дмитрий отметил, что ему стыдно за Россию и полномасштабное вторжение, однако потом он "переобулся" и продолжает развлекать российскую аудиторию.